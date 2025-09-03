Patronul FCSB i-a reproșat fostului mijlocaș o declarație veche, potrivit căreia acesta i-ar fi împrumutat bani în urmă cu 20 de ani.



Discuția a pornit după ce Aliuță l-a întrebat pe Becali despre situația lui Vlad Chiricheș, iar finanțatorul roș-albaștrilor a schimbat subiectul: „Când m-am certat eu cu tine? Că mi-ai dat tu niște bani împrumut? Ce invenții? Ce bani mi-ai dat tu mie?”, a tunat Becali la Fanatik.



„Ce bani mi-ai dat tu mie?”



Aliuță a explicat că a fost vorba despre 150.000 de dolari, sumă pe care patronul FCSB i-ar fi returnat-o a doua zi. „Nu am zis ca o umilință, am spus doar că ați avut nevoie și v-am ajutat. Nu ne-am certat”, a încercat fostul internațional să calmeze spiritele.



Becali a continuat: „Nu e rușine să iei bani. Și eu luam, când eram la cazinou, de la 30 de inși. A doua zi deschideam banca, scoteam banii și îi dădeam înapoi. Dar ce rost are să mai zici de acum 20 de ani?”



În cele din urmă, cei doi s-au împăcat, iar Aliuță a ținut să explice că nu a avut intenția să-l pună pe patronul FCSB într-o lumină proastă.



Marian Aliuță, acum retras din fotbal, a fost unul dintre cei mai talentați mijlocași români ai anilor 2000, cu aproape 200 de meciuri la nivel de club și 5 selecții la echipa națională, jucând pentru Șahtior Donețk, Steaua, Rapid și mai multe echipe din străinătate.

