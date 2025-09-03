FCSB pregătește o mutare surpriză pe piața transferurilor și negociază pentru aducerea fundașului central croat Hrvoje Smolcic, jucător aflat sub contract cu Eintracht Frankfurt.



Gigi Becali a confirmat că discuțiile există, dar a explicat că Mihai Stoica este cel care gestionează transferul: „E posibil. Meme știe, nu știu eu. Mihai se ocupă. Nu mă bag, el știe”, a spus Becali la Digi Sport.



Smolcic semnează cu FCSB!



Smolcic, în vârstă de 25 de ani, a fost transferat de Frankfurt în 2022, de la Rijeka, pentru 2,5 milioane de euro și a strâns 32 de meciuri pentru clubul german. În sezonul trecut, a evoluat sub formă de împrumut la LASK Linz, inclusiv împotriva FCSB-ului, în play-off-ul Europa League. Totuși, transferul ridică semne de întrebare după ce Anderlecht a renunțat la el vara trecută, din motive medicale, iar LASK nu a activat opțiunea de cumpărare din același motiv.



FCSB ar fi înaintat o ofertă de 1 milion de euro pentru fundaș, în timp ce Jagiellonia, din Polonia, a propus un împrumut pe un an, cu opțiune de cumpărare. În acest moment, Frankfurt pare dispusă să-l lase să plece pentru jumătate din suma plătită în urmă cu doi ani.

