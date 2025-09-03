NEWS ALERT Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”

FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato.

FCSB pregătește o mutare surpriză pe piața transferurilor și negociază pentru aducerea fundașului central croat Hrvoje Smolcic, jucător aflat sub contract cu Eintracht Frankfurt. 

Gigi Becali a confirmat că discuțiile există, dar a explicat că Mihai Stoica este cel care gestionează transferul: „E posibil. Meme știe, nu știu eu. Mihai se ocupă. Nu mă bag, el știe”, a spus Becali la Digi Sport.

Smolcic semnează cu FCSB!

Smolcic, în vârstă de 25 de ani, a fost transferat de Frankfurt în 2022, de la Rijeka, pentru 2,5 milioane de euro și a strâns 32 de meciuri pentru clubul german. În sezonul trecut, a evoluat sub formă de împrumut la LASK Linz, inclusiv împotriva FCSB-ului, în play-off-ul Europa League. Totuși, transferul ridică semne de întrebare după ce Anderlecht a renunțat la el vara trecută, din motive medicale, iar LASK nu a activat opțiunea de cumpărare din același motiv.

FCSB ar fi înaintat o ofertă de 1 milion de euro pentru fundaș, în timp ce Jagiellonia, din Polonia, a propus un împrumut pe un an, cu opțiune de cumpărare. În acest moment, Frankfurt pare dispusă să-l lase să plece pentru jumătate din suma plătită în urmă cu doi ani.

Fundașul are un frate geamăn care evoluează în Serie A

Născut la Gospic pe 17 august 2000, Hrvoje are un frate geamăn, pe numele său Ivan Smolcic.

Ivan evoluează pe postul de fundaș dreapta la ambițioasa Como din Italia, formație ce anul trecut a promovat în Serie A și a terminat pe un respectabil loc 10, cu 49 puncte.

Spre deosebire de Hrvoje, care a fost convocat doar la naționalele de juniori ale Croației, Ivan, cotat la 1,8 milioane de euro, a prins convocarea la naționala mare pentru calificările pentru Cupa Mondială din 2026.

