Pilotul echipei Red Bull, Max Verstappen, a obţinut al 50-lea pole position din carieră după ce a înregistrat cel mai bun timp în calificările desfăşurate sub lumina reflectoarelor la Marele Premiu din Singapore, sâmbătă, repetând performanţa eroică din sesiunea de calificări sprint de cu o zi înainte.

Max Verstappen a fost cel mai rapid în Singapore şi a obţinut al 50-lea pole position din carieră

Verstappen a înregistrat un timp de un minut şi 31,373 secunde pe circuitul stradal Marina Bay şi îl va avea alături pe Charles Leclerc de la Ferrari pe prima linie, pilotul monegasc fiind cu doar 0,054 secunde mai lent.

Coechipierul lui Leclerc, Lewis ⁠Hamilton, a înregistrat al treilea timp, iar liderul campionatului, Kimi Antonelli, s-a clasat pe locul patru pentru Mercedes.

„Diferenţele dintre noi au fost foarte mici pe tot parcursul calificărilor, aşa că, desigur, sunt foarte fericit să fiu pe pole, pentru că asta mi-am dorit”, a declarat Verstappen înaintea celei de-a 250-a sa cursă. „Maşina s-a comportat destul de bine pe tot parcursul weekendului. Desigur, întotdeauna consider că se poate şi mai bine, dar a fost suficient pentru pole, aşa că sunt foarte mulţumit de acest rezultat.”

Verstappen, care a câştigat sâmbătă dimineaţă o cursă sprint haotică pe pista udă, a ocupat primul loc, în ciuda problemelor cu cutia de viteze din Q2.

Leclerc a avut dificultăţi în Q1 şi Q2, dar şi-a regăsit ritmul în Q3, plasând Ferrari pe prima linie chiar la finalul sesiunii.

În timp ce iubita sa, vedeta Kim Kardashian, urmărea din boxele Ferrari, Hamilton a terminat pe primul loc în Q1 şi Q2 pe un circuit pe care are patru victorii, dar britanicul nu a reuşit să-şi repete performanţa în Q3, notează Reuters. „Maşina noastră se află pe o linie foarte subţire între a depăşi limita şi a rămâne sub ea, iar găsirea acelui punct optim este foarte, foarte dificilă”, a declarat Hamilton, de şapte ori campion mondial.

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