Cu o zi înainte de meci, patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali, a lansat un nou val de declarații. Duelul va avea loc duminică, 5 octombrie, de la ora 20:30, pe Arena Națională.



Gigi Becali se pune în gardă înainte de FCSB - „U” Craiova



După eliminarea dureroasă din Europa League, în fața celor de la Young Boys Berna, Becali vrea o reacție din partea echipei și speră ca FCSB să se impună în fața trupei conduse de Mirel Rădoi, finul său.



„Craiova e o echipă puternică, nu te joci cu ea. Are și strateg, Mirel e strateg de război, de fotbal. Dar, fiind foarte strateg, să nu greșească. Din dorința de a fi prea strateg, poate face o fisură în strategie, atât. În rest, ce a făcut Mirel, nu ai ce să zici. A făcut treabă bună”, a spus Becali la Fanatik.



Patronul roș-albaștrilor a adăugat că un succes în derby i-ar scăpa de orice emoție privind clasarea în play-off: „Dacă batem Craiova, nu-mi mai e teamă de nimeni. Venim pe cai mari!”.



Pentru FCSB, urmează o perioadă încărcată. Pe 18 octombrie va face deplasarea la Metaloglobus iar pe 23 octombrie, echipa revine în Europa League, într-un meci tare contra lui Bologna, pe Arena Națională.

