Internaționalul român a reușit să marcheze primul său gol pentru noua sa echipă.

Reacția turcilor după primul gol al lui Ianis Hagi în Super Lig

Ianis Hagi a executat excelent o lovitură liberă în al 14-lea minut al întâlnirii și l-a lăsat fără replică pe portarul Erhan Erenturk. Turcii au reacționat imediat.

”Lovitură liberă executată incredibil de Ianis Hagi în meciul cu Genclerbirligi! Ne amintește de tatăl său”, a titrat Sabah.

Turcii au avut cuvinte de laudă la adresa internaționalului român și nu au putut să nu remarce asemănarea cu tatăl său, legendarul Gică Hagi. De altfel, turcii au subliniat că golul lui Ianis a venit la 10.640 de zile după ce tatăl său reușea să înscrie primul său gol în Turcia, împotriva lui Trabzonspor, tot din lovitură liberă.

”Ianis Hagi, noul jucător al lui Alanyaspor, care a jucat pe teren propriu cu Gencclrbirligi, ne-a adus aminte de tatăl său, Gheorghe Hagi, cu golul său marcat din lovitură liberă. (...)

În minutul 14 al partidei, Alanyaspor a obținut o lovitură liberă, iar Ianis Hagi a marcat cu un șut de la distanță, aducându-și echipa în avantaj cu 1-0.

După golul lui Hagi, tatăl său, Gheorghe Hagi, a fost copleșit de emoție. Potrivit datelor Opta, Ianis a înscris primul său gol din lovitură liberă în Super Lig la 10.640 de zile după ce tatăl său, Gheorghe Hagi, marcase primul său gol din lovitură liberă pe 17 august 1996, împotriva celor de la Trabzonspor”, au scris jurnaliștii din Turcia.

VIDEO Golul marcat de Ianis Hagi

