LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 15:00, FK Csikszereda și U Cluj se întâlnesc în cadrul etapei a 12-a din Superligă.

Ciucanii sunt neînvinși în ultimele patru etape, interval în care au terminat de fiecare dată la egalitate.

Trei victorii, o remiză și două înfrângeri este palmaresul înregistrat de ,,Șepcile roșii” în cele șase deplasări din sezonul curent.

Contraperformanța gazdelor de la Csikszereda



Pe spațiul porții grupării din Miercurea Ciuc s-au tras cele mai multe șuturi în primele 11 runde - 69.

Șapte dintre cele 13 goluri marcate de clujeni au fost înscrise în prima repriză, interval în care FK Csikszereda a încasat 12 dintre cele 22 de goluri primite.

Gazdele din acest meci au utilizat 27 de jucători în cele 10 jocuri disputate în campionatul actual, dintre care 24 au debutat în SuperLigă.

Studenții clujeni s-au bazat pe 26 de fotbaliști, cinci dintre ei având fiecare peste 230 de meciuri jucate în principala întrecere internă.

21 de driblinguri a reușit brazilianul Anderson 'Ceara', mijlocașul ciucanilor fiind printre cei mai buni din competiție la acest capitol.

Recordul lui Ioan Ovidiu Sabău



328 de jocuri ca antrenor principal pe prima scenă a strâns Ioan Ovidiu Sabău, cele mai multe dintre toți cei 16 tehnicieni activi.

Cele două echipe s-au mai întâlnit doar în liga secundă, ultima confruntare directă având loc pe 13 septembrie 2021, FK Csikszereda - U Cluj 3-1. Info: LPF

Clasamentul din Superligă

