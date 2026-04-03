Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 20:30, în a treia rundă din play-out-ul Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele din Botoșani indicau 11 grade Celsius.
GALERIE FOTO Croitoru a "explodat" de bucurie pe margine! Și-a pus mâinile în cap după ce Botoșani a întors-o pe FCSB
În minutul 78 al meciului, Sebastian Mailat l-a driblat elegant pe Matei Popa și a mers cu mingea până în poartă, marcând remontada botoșănenilor în fața campioanei en-titre FCSB.
Marius Croitoru, antrenorul gazdelor, a ”explodat” de bucurie la margine și și-a pus mâinile în cap după ce a savurat reușita lui Mailat.
Echipele de start
FC Botoșani: Kukic - Suta, Miron (cpt.), Diaw, Creț - Papa, Petro - Adams, Ongenda, Mitrov - Mailat; Rezerve: Tomache - Țigănașu, Ilaș, Bordeianu, E. David, Pănoiu, Aldair, Bota, Limas, Bodișteanu, Dumiter; Antrenor: Marius Croitoru
FCSB: M. Popa - Pantea, Duarte, Dawa, J. Paulo - F. Tănase, Lixandru, Olaru (cpt.) - Miculescu, Thiam, Cisotti; Rezerve: Târnovanu, Zima - V. Crețu, Graovac, M. Popescu, Chiricheș, Ngezana, Radunovic, Oct. Popescu, Alhassan, Al. Stoian, D. Popa; Antrenor: Mirel Rădoi
