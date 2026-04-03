Partida din etapa a treia a play-out-ului Superliga României a început perfect pentru FCSB. Darius Olaru a deschis scorul în minutul 4, însă gazdele au revenit prin Hervin Ongenda, care a egalat în minutul 35.

Bucureștenii au intrat totuși în avantaj la pauză, după penalty-ul transformat de Florin Tănase în minutul 41.

În repriza secundă, Ongenda a restabilit egalitatea în minutul 68, iar Alexandru Mailat a marcat golul victoriei pentru moldoveni în minutul 78.

Finalul a fost și mai complicat pentru FCSB, care a rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Alexandru Lixandru în minutul 88.

Ce îi reproșează Gigi Becali lui Mirel Rădoi: „Singurul lucru”

La finalul partidei, patronul FCSB-ului a spus că nu îl consideră vinovat pe antrenorul Mirel Rădoi, însă a făcut o remarcă ironică legată de problemele din ofensivă.

„Nu-i vedeți nicio vină lui Mirel? Nu, ce vină? Singurul lucru pe care pot să-l spun... Dar nu am ce face, că nu are atacanți. Dacă Bîrligea nu a fost valid! Habar nu am.

Ce să-i spun lui Mirel? Să joace el mijlocaș? Asta pot să-i reproșez. Fă-te tânăr și joacă mijlocaș. Ce să-i zic? Fă-te atacant?

I-am dat clubul pe mâna lui, să facă ce vrea. Nimic! Nu am ce să discut cu el. Nu dom'le, nu are ce să se întâmple. Poate face parte din strategia lui. Poate asta trebuia să se întâmple. ﻿Poate asta era de neevitat. Antrenamente, cutare, ca să redreseze. Este strategia lui și eu nu spun nici măcar un cuvânt”, a declarat Becali la Digi Sport.

În ciuda înfrângerii, FCSB rămâne pe primul loc în play-out, cu 27 de puncte, la egalitate cu FC Botoșani.