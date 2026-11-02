Se strânge cureaua la FCSB! Avertismentul care îi pune în gardă pe roș-albaștri înaintea duelului de la Cluj

Gruparea antrenată de Laurențiu Reghecampf se află la o distanță de 12 puncte de Dinamo și la 11 puncte în urma Universității Craiova, după ce ambele formații au câștigat meciurile disputate în această etapă. Dinamo a învins-o pe UTA cu scorul de 2-0, în timp ce formația din Bănie a trecut de FC Botoșani cu 2-1.
În acest context, Ilie Dumitrescu (57 de ani) este de părere că situația din clasament pune o presiune mare pe formația bucureșteană înaintea meciului de la Cluj, unde trupa lui Reghecampf are nevoie de un succes pentru a păstra șanse la primul loc.
Avertismentul lui Ilie Dumitrescu pentru FCSB
„Diferența în acest moment este de 11 și 12 puncte față de primele două locuri. Este presiune pe FCSB din punctul acesta de vedere. Crezi că să recuperezi 6 puncte când intri în play-off este ușor? Cine intră cu 6 puncte avans la startul play-off-ului este campioană, deoarece este un avantaj consistent și este ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit DigiSport.
După deplasarea cu Universitatea Cluj, FCSB va mai întâlni până la finalul anului Corvinul Hunedoara (7 noiembrie), Csikszereda (28 noiembrie) și Sepsi (12 decembrie) și va juca în deplasare cu FC Argeș (22 noiembrie), Farul Constanța (5 decembrie) și FC Botoșani (19 decembrie), în timp ce pe 2 decembrie o vor întâlni tot pe Csikszereda, pe teren propriu, în Cupa României.