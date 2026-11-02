Se strânge cureaua la FCSB! Avertismentul care îi pune în gardă pe roș-albaștri înaintea duelului de la Cluj

Gruparea antrenată de Laurențiu Reghecampf se află la o distanță de 12 puncte de Dinamo și la 11 puncte în urma Universității Craiova, după ce ambele formații au câștigat meciurile disputate în această etapă. Dinamo a învins-o pe UTA cu scorul de 2-0, în timp ce formația din Bănie a trecut de FC Botoșani cu 2-1.

În acest context, Ilie Dumitrescu (57 de ani) este de părere că situația din clasament pune o presiune mare pe formația bucureșteană înaintea meciului de la Cluj, unde trupa lui Reghecampf are nevoie de un succes pentru a păstra șanse la primul loc.