La final de contract cu FCSB și revitalizat de Reghecampf, jucătorul tocmai a primit vestea!

La final de contract cu FCSB și revitalizat de Reghecampf, jucătorul tocmai a primit vestea! Superliga
SPORT.RO
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Risto Radunovic (34 de ani), aflat în ultimele două luni de contract cu FCSB, are un viitor incert la formația roș-albastră.

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Într-o perioadă în care Laurențiu Reghecampf ar fi cerut păstrarea lui Risto Radunovic cel puțin până la finalul sezonului, fundașul muntengrean continuă rămână om de bază la naționala sa, chiar dacă a jucat mai puțin în acest sezon.

Risto Radunovic, convocat la naționala Muntenegrului: poate promova în Liga B din Nations League

Mirko Vucinic (43 de ani), selecționerul Muntenegrului, a anunțat lotul convocat pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, cu Letonia (12 noiembrie - acasă) și Cipru (15 noiembrie - deplasare), iar Risto Radunovic se regăsește din nou pe lista sa.

Radunovic a făcut parte din lotul Muntenegrului și la precedenta acțiune, când a reușit câte un assist în partidele cu Armenia (3-2) și Letonia (2-1).

Fotbalistul de la FCSB va lupta în această lună pentru promovarea în Liga B din Nations League. Muntenegru este lider în grupa sa după 4 etape, cu 10 puncte, trei peste Cipru și șase peste Armenia.

"Ultimele două meciuri din Liga Națiunilor sunt o oportunitate pentru a încheia așa cum se cuvine munca pe care am început-o. În aceste două meciuri trebuie să alergăm, să luptăm și să dăm totul pentru a obține ceea ce ne dorim", a fost mesajul selecționerului Mirko Vucinic, la anunțarea lotului.

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Clasamentul din grupa Muntenegrului

Gigi Becali: "Radunovic? Nu e problemă, o să vedem"

Risto Radunovic (34 de ani) își încheie contractul cu FCSB pe 31 decembrie. Deși în startul sezonului părea scos din calcule după ce Ricardo Pădurariu a devenit titular incontestabil în flancul stâng, muntenegreanul a fost reactivat de Laurențiu Regehcampf, care acum insistă pentru păstrarea sa.

Radunovic a revenit printre titularii la FCSB, însă de această dată într-un rol nou, fiind folosit la mijlocul terenului atât în partida cu FC Voluntari (2-1), cât și în cea cu Rapid (4-1).

Întrebat despre dorința lui Reghecampf de a-l păstra pe Radunovic, Gigi Becali a spus la Digisport: "N-am avut o discuție cu Radunovic. Nici nu știu până când are el contract. Nu e problemă asta, o să vedem, nu știu. Unde să se ducă Radunovic?".

După meciul cu Rapid, Radunovic a lăsat să se înțeleagă că nu se grăbește să semneze un nou contract cu FCSB. Muntenegreanul a transmis că nu a negociat cu FC Argeș, deși Dani Coman a anunțat că și l-ar dori la echipă.

"Avem încă timp, am contract până la iarnă și vom vedea atunci. Eu vreau să mă bat la campionate și să simt că pot încă să fac față. Nu am vorbit cu nimeni, vom vedea, e timp. Eu nu am vorbit cu nimeni. Îi mulțumesc (n.r. - lui Dani Coman), dar n-am vorbit cu nimeni", spunea Radunovic.

Aflat din 2021 la FCSB, Risto Radunovic a strâns până acum 241 de meciuri și a cucerit 4 trofee: două titluri în Superliga și două Supercupe ale României.

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