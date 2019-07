Gigi Becali, prima reactie dupa ce a pierdut palmaresul in fata CSA Steaua! Cum vrea sa se RAZBUNE pe echipa Armatei

CSA Steaua a castigat procesul pentru palmares la Tribunalul Bucuresti, insa Gigi Becali poate sa atace decizia la Curtea de Apel. FCSB ramane cu cele 5 titluri de campioana castigate dupa 2004, daca decizia luata de Tribunal va ramane in picioare si dupa apel.

Gigi Becali spune ca va merge mai departe in lupta cu Armata si anunta ca va contesta orice asociere intre CSA Steaua si o entitate privata. Daca va ajunge in liga a doua, CSA trebuie sa se asocieze cu un privat ca sa poata participa la competitiile FRF.

"Nu ma afecteaza! Asta e Romania. Ma minunez si eu. Aici e vorba de continuitate. Daca un copil face clasa I si dupa aceea face clasa a II-a si tot asa pana in clasa a 12-a, inseamna ca el a facut toate clasele. Nu altcineva.

Pe de o parte rad, pe alta parte plang pentru ca asa ceva se intampla in Romania, in tara mea! Voi ataca decizia la Curtea de Apel pentru ca vreau sa vad pana unde se poate merge! Daca si la Curtea de Apel se mentine decizia, inseamna ca toti suntem nebuni si prosti. Inseamna ca totul globul este idiot si doar judecatorul este destept”, a declarat Gigi Becali.



FCSB pierde doua puncte din coeficientul UEFA

Decizia luata de Tribunal afecteaza situatia echipelor romanesti in cupele europene, spune Becali.

„Doar pierdem 2 puncte la coeficientul UEFA! Le aveam pentru ca aveam Cupa Campionilor in palmares. Dar nu ma deranjeaza. Asta e Romania! Pierde o echipa romaneasca la coeficient. Cei de la CSA nici nu au ce sa faca cu palmaresul. Daca vor sa promoveze si fac societate pe actiuni si se asociaza cu un privat, o sa contest decizia.

Nu poate acea societate sa preia palmaresul Stelei. Daca eu nu am putut, acea societate de ce sa poata? Dar nu ma mai enervez. Asta e tara noastra si trebuie s-o iubim”, a adaugat patronul FCSB, potrivit Gazetei Sporturilor.

In urma deciziei luate de tribunal, CSA Steaua ramane cu 21 de titluri, 20 de Cupe, Cupa Campionilor si Supercupa Europei, in timp ce in dreptul FCSB sunt 5 titluri, 2 Cupe, 2 Supercupe si 2 Cupe ale Ligii.

Becali s Armata se mai judeca pentru marca si pentru prejudiciul de 37 de milioane euro!