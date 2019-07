Unde va juca Filipe Teixeira dupa despartirea de FCSB?! Anuntul facut de "magicianul" portughez de 38 de ani

Filipe Teixeira (38 de ani) este liber de contract dupa ce intelegerea sa cu FCSB a expirat. Formatia ros-albastra nu i-a mai prelungit contractul.

Filipe Teixeira (38 de ani), mijlocas portughez care a jucat in Romania la Brasov, Rapid, Astra si FCSB, este liber de contract. El s-a despartit in aceasta vara de FCSB, dupa ce contractul sau a expirat. Acum, Teixeira spune ca nu se grabeste sa semneze o noua intelegere. El doreste sa ia cea mai buna decizie si spune ca se consulta si cu familia sa.

Teixeira: "Am oferte si din Liga 1, dar nu ma grabesc! Inca ma gandesc"

"Acum sunt cu familia, cu copiii! Drumul inca...ma gandesc! Astept sa vedem ce se intampla, astept sa vad ce propuneri apar si daca ele vor fi bune. Atunci voi lua o decizie.

Deocamdata nu e adevarat ca ma intorc la Rapid. Ei m-au contactat, m-au contactat si alte cluburi, dar deocamdata nu am luat o decizie. Ma gandesc.

Nu am fost dezamagit ca nu am prelungit cu FCSB. Am avut contract, asta e viata.



Am oferte din Liga 1, dar nu pot sa spun daca sunt echipe care vor sa se lupte la titlu sau nu. Ce pot sa va spun este ca eu inca astept, nu ma grabesc.

Situatia personala e foarte importanta, de asta vreau sa ma gandesc putin, pentru ca trebuie sa ma gandesc la familia mea.

Liga 1 este o optiune, dar am si varianta Portugalia.

Rapid este un club la care am fost si la care am jucat cu placere, dar momentan e greu sa ma duc", a spus Filipe Teixeira la Digi.