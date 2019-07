OFICIAL! CSA Steaua are antrenor nou! Suporterii se revolta: "E sub Lacatus, nu mai promovam din liga 4!" 

Adrian Falub s-a inteles cu CSA Steaua pentru a prelua echipa de la Marius Lacatus, dar fanii sunt nemultumiti.

Fanii l-au cerut pe Victor Piturca, insa sefii CSA Steaua au batut palma cu Adrian Falub, fost jucator la FC National si antrenor la mai multe cluburi de traditie din Romania. CSA Steaua a mai negociat cu Adrian Neaga si Daniel Oprita in ultima perioada.



Suporterii Stelei nu-l vor pe Falub: E sub Lacatus!

"Vorbim despre un antrenor care nu a avut nicio legatura cu Steaua, pe care nu-l recomanda nimic pentru a fi antrenor la Steaua. CV-ul sau este sub cel al lui Lacatus.

Si uite asa o sa avem parte de un nou sezon dureros. Daca aduci antrenori si jucatori de Liga 4, de Liga 4 o sa si joace", scrie site-ul Steaua Libera.



CSA Steaua, anunt OFICIAL: Acord de principiu cu Adrian Falub!

CSA Steaua anunta intr-un comunicat un acord de principiu cu Adrian Falub pentru a deveni antrenor si director tehnic la noua echipa. Falub semneaza pe doi ani si are ca obiectiv calificarea echipei in liga a treia in primul sezon. Ion Ion si Marius Lacatus n-au reusit sa scoata echipa din liga a patra in primii doi ani.



COMUNICAT OFICIAL CSA STEAUA

Clubul Sportiv al Armatei „Steaua Bucuresti” anunta ajungerea la un acord de principiu cu Adrian Falub, pentru preluarea functiei de antrenor coordonator/director tehnic al echipei de fotbal din Ghencea.

Negocierile finale vor fi purtate la inceputul saptamanii viitoare si au in vedere perfectarea unui contract valabil pe o perioada de doi ani. Dupa finalizarea negocierilor, CSA „Steaua Bucuresti” va prezenta oficial noul antrenor al fotbalistilor militari intr-o conferinta de presa care va fi organizata la sediul clubului, la o data ce va fi comunicata in timp util.

In varsta de 47 de ani, Adrian Falub si-a inceput cariera de fotbalist la Unirea Dej in Liga a IV-a. In 1989 a fost transferat la Universitatea Cluj, pentru care a jucat timp de noua sezoane. In anul 1996, Adrian Falub a jucat la FC Basel si, dupa un an, s-a intors la formatia clujeana. A mai evoluat la echipele Gloria Bistrita si FC National Bucuresti, iar in anul 2002 a plecat in Cipru, la Digenis Akritas Morphou, unde si-a si incheiat cariera.

In cei 13 ani de cand activeaza ca antrenor, a pregatit echipe ca Universitatea Cluj, Sportul Studentesc, UTA Arad, Unirea Alba Iulia, FCM Targu Mures, CSM Politehnica Iasi si Concordia Chiajna. Cu Adrian Falub pe banca, au promovat in Liga I echipele Universitatea Cluj, FCM Targu Mures si Unirea Alba Iulia.

Conducerea CSA „Steaua Bucuresti” va fixa noului antrenor obiectivul principal de a promova echipa in esalonul urmator si participarea pana in fazele superioare ale Cupei Romaniei.