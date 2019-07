Astra o ajuta pe FCSB inaintea meciului din turul 1 preliminar al UEL! Giurgiuvenii au transferat unul dintre cei mai importanti jucatori de la Milsami Orhei

FCSB - Milsami Orhei se vede joi, de la 21:30, IN DIRECT la ProTV.

Astra Giurgiu l-a transferat pe internationalul moldovean Dinu Graur (24 de ani) de la Milsami Orhei, adversara FCSB-ului din turului 1 preliminar al Europa League.

"In ultima zi a cantonamentului din Slovenia echipa noastra a bifat o noua achizitie. Este vorba despre un jucator cu statut de international al tarii sale, moldoveanul Dinu Graur. Acesta evolueaza ca fundas dreapta, are 24 de ani, in CV-ul sau aparand echipe importante ale fotbalului de peste Prut, Zimbru Chisinau si Milsami, angajamentului sau cu Astra fiind valabil urmatoarele 3 sezoane", anunta Astra Giurgiu.

Nascut la Ghidighici (Republica Moldova), Dinu Graur a mai fost legitimat anterior la Zimbru Chisinau. Pentru reprezentativa tarii sale a jucat de 7 ori, ultima oara in meciul pierdut cu 0-2, in deplasare, cu Albania, disputat la 11 iunie in cadrul preliminariilor EURO 2020.

FCSB - Milsami se vede la ProTV

FCSB, vicecampioana Ligii 1, se va duela cu Milsami Orhei joia viitoare, de la 21:30, IN DIRECT la ProTV. Meciul conteaza pentru turul 1 preliminar al UEFA Europa League.