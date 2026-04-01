Gigi Becali s-a declarat optimist în privința procesului pentru marca Stelei, chiar dacă patronul de la FCSB s-a confruntat cu un nou eșec, de data aceasta la CCR.

Gigi Becali, prima reacție după înfrângerea de la CCR

Becali a rămas fără o cale de atac în fața Stelei, însă continuă să spere. Finanțatorul campioanei ultimelor două ediții ale Superligii a comunicat că se așteaptă să îi dea dreptate CEDO, invocând ca argument decizia din procesul dintre Universitatea Craiova și FCU Craiova.

”Acolo era altceva, nu era judecată, era altceva. Acolo era altceva, era o chestiune de constituţionalitate. E altceva, nu e... Suntem în procese multe. Avem și la UE procese, avem multe.

Avem și la CEDO acum, după ce a ieșit hotărârea lui Mititelu cu Craiova. Am făcut la CEDO pentru practică unitară. Niciodată nu o să renunț!”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Gigi Becali, fără cale de atac pentru marca ”Steaua”

FCSB a primit o lovitură grea în ultimele ore la Curtea Constituțională. Avocații angajați de Gigi Becali au încercat să declarare neconstituțională Legea mărcilor, însă judecătorii de la Curtea Constituțională au respins sesizarea întocmită de avocații FCSB.

Din acest motiv, conform Euronews, FCSB nu mai are nicio cale de atac prin care să recapete marca Steaua București de la clubul din Liga 2.

Pentru FCSB, urmează însă, un nou ”război” în instanță, după ce CSA Steaua, prin intermediul lui Florin Talpan, a solicitat plata a 37 de milioane de euro din partea FCSB drept despăgubiri pentru perioada în care clubul patronat de Gigi Becali a folosit fără drept titulatura de ”Steaua București”.

În vara anului trecut, Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză Clubului Sportiv al Armatei în disputa pentru palmaresul Stelei. Ulterior, apelul depus de FCSB a fost respins, astfel că echipa finanțată de către Gigi Becali nu deține acel palmares.

Reacția lui Florin Talpan, după decizia CCR

Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua, a reacționat după decizia luată la Curtea Constituțională.

Deși s-a declarat mulțumit de victoria avută în instanță, Talpan s-a plâns de faptul că nu este bine tratat de către șefii CSA și că este nevoit să plătească din banii săi cheltuielile de judecată.

”Sunt foarte fericit pentru această victorie. În continuare cheltui banii proprii ca să lucrez la aceste dosare. Taxe de timbru și alte cheltuieli suportate din banii mei.

Nu mă simt deloc apreciat, nu sunt apreciat în clubul Steaua. Am câștigat toate procesele avute cu Gigi Becali. El nici nu respectă sentințele din vreo șapte dosare”, a declarat Florin Talpan la Iamsport.