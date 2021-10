Un coechipier și-a prezentat scuzele în fața lui Cicâldău după înfrângera cu Beșiktaș: „Nu este normal ce am făcut!”

Galatasaray a pierdut ultimul meci din campionat, 1-2, cu Beșiktaș. Cu Cicâldău și Moruțan integraliști, echipa pregătită de Fatih Terim a deschis scorul în minutul 35, când fostul jucător al Universității Craiova l-a învins pe portarul advers cu un șut din afara careului.

Însă, Besiktas a marcat de două ori, prin același Cyle Larin, și a întors soarta meciului. Doar că în minutul 81, Galatasaray a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar cel desemnat să execute era Alexandru Cicâldău. Cu toate acestea, Mostafa Mohamed a „arestat” mingea și și-a croit drum către punctul cu var. Din păcate pentru Galatasaray, atacantul a ratat șansa egalării, iar la finalul partidei și-a prezentat scuzele în fața coechipierilor săi.

„Am crezut că voi marca. Am făcut ceva neprofesionist. Dacă aș fi marcat, meciul s-ar fi terminat la egalitate sau poate chiar am fi reușit să câștigăm. Nu este normal ce am făcut”, a declarat Mostafa Mohamed, potrivit Milliyet.

Fatih Terim despre penalty-ul ratat cu Besiktas

„Cicâldău este cel care execută penalty-urile la echipa noastră. Mostafa a luat mingea și a zis: 'Eu bat!'. Ar fi trebuit să îi lase pe Cicâldău să execute. Sigur, nici Cicâldău nu trebuia să-l lase pe el. Ar fi trebuit să-i zică: 'Eu sunt cel desemnat să execut, eu trag'. Nu spun că a greșit, a dat dovadă de amabilitate", a declarat la finalul meciului Fatih Terim.

În urma acestui rezultat, Galatasaray ocupă locul 8 în campionatul Turciei, cu 17 puncte adunate după 10 etape, la 7 puncte în spatele liderului Trabzonspor.