Golul reuşit de Kai Havertz în victoria lui Arsenal împotriva lui Liverpool, duminică, pe Anfield, l-a impus pe atacantul ''tunarilor'' drept cel mai bun marcator german în prima ligă engleză de fotbal (Premier League), transmite DPA, citat de Agerpres.

Atacantul lui Arsenal Londra a depăşit performanţa deţinută anterior de fostul mijlocaş al lui Manchester City, Ilkay Gundogan, când a înscris cel de-al 46-lea gol al său în Premier League, după 16 minute scurse de la debutul meciului de pe Anfield.

Kai Havertz a devenit cel mai bun marcator german din istoria Premier League!

A fost cea de-a treia reuşită a sa în acest sezon de Premier League, ducând echipa din nordul Londrei în fruntea clasamentului, după ce Manchester City a pierdut sâmbătă cu Brighton.

Havertz a marcat 19 goluri în Premier League în timpul contractului său cu Chelsea, în perioada 2020-2023, marcând şi în finala Ligii Campionilor câştigată de echipa de pe Stamford Bridge.

Pascal Gross de la Brighton este al treilea cel mai bun marcator german din Premier League, cu 34 de goluri, înaintea fostului jucător al ''tunarilor'' Mesut Ozil, cu 33 de reuşite.

Alţi jucători germani remarcabili au fost Jurgen Klinsmann (Tottenham), cu 29 de reuşite, şi Michael Ballack, câştigător al unui titlu de campion cu Chelsea, cu 17 reuşite.

Coechipier cu Kai Havertz la naţionala Germaniei, Florian Wirtz, care a lovit bara în meciul, de duminică, pe Anfield, pentru Liverpool, are cinci reuşite pentru ”cormorani”.

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