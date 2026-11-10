Remarcatul lui Andrei Cristea de la Dinamo! De ce au nevoie „câinii” pentru a se bate la titlu: „E în ADN-ul clubului”

Remarcatul lui Andrei Cristea de la Dinamo! De ce au nevoie „câinii” pentru a se bate la titlu: „E în ADN-ul clubului” Superliga
SPORT.RO
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Andrei Cristea a remarcat un jucător din lotul lui Nuno Campos.

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Dinamo este surpriza plăcută din turul sezonului regulat. Deși a pierdut prima poziție în etapa cu numărul 15, după ce a cedat cu 1-2 în fața lui FC Argeș, formația din Ștefan cel Mare are un parcurs excelent, în care a reușit să adune 33 de puncte.

Danny Armstrong, remarcatul lui Andrei Cristea

Andrei Cristea este unul dintre jucătorii de referință de la Dinamo din ultimele două decenii, acesta fiind legitimat în „Groapă” în două rânduri.

La finalul turului, fostul atacant a ținut să scoată în evidență evoluțiile foarte bune ale lui Armstrong. Scoțianul este cel mai important contribuabil din lotul lui Nuno Campos, acesta reușind să marcheze 6 goluri și să livreze 10 pase decisive în primele 15 runde. Cât despre Karamoko, Cristea e de părere că francezul „s-a stins” după un început foarte bun.

„Îmi place mult și Armstrong, problema la Dinamo e că n-are un atacant sută la sută care să marcheze gol după gol. Și are nevoie de acest marcator.

Karamoko a început bine campionatul, dar s-a stins. Nu suntem prezenți la antrenamente să vedem ce face. Și nu prea se mai înțelege ce e, ori mijlocaș de bandă, ori atacant în 4-4-2. Dinamo are nevoie de un marcator, repet, de încă un atacant central. Și olandezul îmi place, e OK, mă refer la Zandbergen”, a declarat Andrei Cristea, potrivit GSP.

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De ce are nevoie Dinamo ca să se bată la titlu

Cât despre lupta la titlu, Cristea susține că oficialii lui Dinamo trebuie să găsească un golgheter, deoarece este în ADN-ul clubului ca oamenii din atac să fie cei mai buni marcatori la finalul sezonului.

„Este în cultura lui Dinamo să aibă 2-3 jucători care să se bată pentru un post. Eu vorbesc de acel Dinamo care a luat trofee. Exista o concurență pozitivă între fotbaliști, ca să se lupte pentru titlul de golgeter.

Luați istoria, asta e cultura lui Dinamo! E specific pentru acest club. N-am nimic cu nimeni, îmi place Karamoko, dar Dinamo are nevoie de un marcator pur-sânge. Asta e cea mai mare problemă a lui Dinamo. În rest, organizare - OK, suporterii - forță, siguranță financiară, conducere, mai are nevoie de acest atacant.

În ADN-ul acestui club este să aibă atacanți-golgheteri, cu o concurenta benefică de pe urma căreia clubul să câștige”, a mai spus fostul atacant.

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