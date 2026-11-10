Remarcatul lui Andrei Cristea de la Dinamo! De ce au nevoie „câinii” pentru a se bate la titlu: „E în ADN-ul clubului”

Dinamo este surpriza plăcută din turul sezonului regulat. Deși a pierdut prima poziție în etapa cu numărul 15, după ce a cedat cu 1-2 în fața lui FC Argeș, formația din Ștefan cel Mare are un parcurs excelent, în care a reușit să adune 33 de puncte.

Danny Armstrong, remarcatul lui Andrei Cristea

Andrei Cristea este unul dintre jucătorii de referință de la Dinamo din ultimele două decenii, acesta fiind legitimat în „Groapă” în două rânduri.

La finalul turului, fostul atacant a ținut să scoată în evidență evoluțiile foarte bune ale lui Armstrong. Scoțianul este cel mai important contribuabil din lotul lui Nuno Campos, acesta reușind să marcheze 6 goluri și să livreze 10 pase decisive în primele 15 runde. Cât despre Karamoko, Cristea e de părere că francezul „s-a stins” după un început foarte bun.

„Îmi place mult și Armstrong, problema la Dinamo e că n-are un atacant sută la sută care să marcheze gol după gol. Și are nevoie de acest marcator.

Karamoko a început bine campionatul, dar s-a stins. Nu suntem prezenți la antrenamente să vedem ce face. Și nu prea se mai înțelege ce e, ori mijlocaș de bandă, ori atacant în 4-4-2. Dinamo are nevoie de un marcator, repet, de încă un atacant central. Și olandezul îmi place, e OK, mă refer la Zandbergen”, a declarat Andrei Cristea, potrivit GSP.