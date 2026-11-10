Cristi Dulca, în dialog cu Sport.ro
Acum antrenor al echipei de fete a Universității Cluj, după ce a fost timp de trei ani selecționerul naționalei feminine a României, Cristi rememorează secvențe din perioada Rapid, în care a cunoscut cele mai mari satisfacții ca fotbalist.
Prezent la Campionatul Mondial din 1998, unde a fost titular contra Tunisiei, 1-1, fundașul central s-a transferat la începutul anului 1999 în Coreea de Sud, la Pohang Steelers, dar apucase să joace 14 meciuri pentru Rapid, marcând și trei goluri, în turul acelui campionat (1998-1999), la capătul căruia „alb-vișiniii” au luat titlul.
L-am rugat pe Cristi să ne spună cum era în acea perioadă Daniel Pancu, actualul antrenor al Rapidului. „Bun”, răspunde simplu, după care continuă: „Își dorea tot timpul să câștige, se bătea pentru orice minge. Dar nu era coleric sau vulcanic, cum e acum. Ca antrenor, sunt alte trăiri. Am fost și eu antrenor la băieți și pot spune că este foarte greu să te controlezi. Trăiești foarte intens orice fază, presiunea este imensă. E foarte diferit când ești antrenor față de perioada în care erai jucător. ”
Cristi Dulca: „Lucescu ne-a unit”
Cea mai frumoasă amintire din acea perioadă? „Cea mai frumoasă amintire e faptul că am fost toți în vestiar, că am avut generația pe care am avut-o și că am fost colegi. A fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele ca sportiv. Chiar dacă nu eram toți prieteni în viața de zi cu zi, când intram în vestiar și apoi pe teren, eram uniți. Nea Mircea a creat coeziunea asta. El ne făcea uniți, pentru că asta ne zicea tot timpul: „Noi suntem familia Rapid, trebuie să câștigăm, trebuie să fim uniți, trebuie să luptăm unul pentru celălalt”. Tot timpul ne cerea chestia asta. Să știi că de-aia era echipa așa îndârjită când intra pe teren, că trăgeam unul pentru celălalt. Poate doar Lupu era altfel, că el era Regele la mijloc, și îl lăsa nea Mircea să facă ce vrea. Dar noi, ceilalți, eram foarte combativi”, povestește Cristi Dulca.
"Șumudică? Mulți stăteam pe lângă el să auzim ce poante mai face. Caterinca aia a lui. Ne-am înțeles bine"
L-am întrebat pe Dulca și despre Șumudică, acum antrenor la CFR Cluj. Era un actor și în vestiar?
„Șumi era mereu glumeț, responsabil cu buna dispoziție. Mulți stăteam pe lângă el să auzim ce poante mai face. Caterinca aia a lui. Ne-am înțeles bine. Cu toți colegii de atunci m-am înțeles bine. Când iei o Cupă și un campionat și pierzi doar patru meciuri într-un an, cum să nu te înțelegi?”
Lotul Rapidului campion în sezonul 1998–1999
Portari: Bogdan Lobonț (31/0), Marius Bratu (4/0)
Fundași: Nicolae Stanciu (28/1), Cristian Dulca (14/3), Mircea Rednic (32/1), Dorel Mutică (22/4), Adrian Iencsi (26/3), Vasile Popa (1/0), Bogdan Andone (14/0), Daniel Chiriță (3/1), Ionuț Voicu (5/0)
Mijlocași: Mugur Bolohan (22/1), Ioan Ovidiu Sabău (22/1), Dănuț Lupu (28/5), Marius Măldărășanu (33/4), Daniel Pancu (27/6), Ștefan Nanu (23/1), Zeno Bundea (25/6), Mario Bugeanu (2/0), Alin Minteuan (4/0), Răzvan Raț (3/0)
Atacanți: Marius Șumudică (31/17), Sergiu Radu (15/2), Ovidiu Maier (22/1), Radu Niculescu (8/2), Ionel Ganea (16/11), Constantin Barbu (11/8).
În cursul sezonului au condus echipa Mircea Lucescu, Mircea Rednic (interimar la un meci), Dumitru Dumitriu și Nicolae Manea, „Il Luce” revenind pe banca Rapidului pentru finalul campionatului.