Cristi Dulca (54 de ani) a jucat doi ani și jumătate la Rapid, cu care are în palmares Cupa României în 1998 și titlul în 1999. A fost și căpitanul giuleștenilor, pus de Mircea Lucescu, în fața unor nume grele din acea perioadă, precum Rednic, Lupu, Sabău și Șumudică.

Cristi Dulca, în dialog cu Sport.ro

Acum antrenor al echipei de fete a Universității Cluj, după ce a fost timp de trei ani selecționerul naționalei feminine a României, Cristi rememorează secvențe din perioada Rapid, în care a cunoscut cele mai mari satisfacții ca fotbalist.

Prezent la Campionatul Mondial din 1998, unde a fost titular contra Tunisiei, 1-1, fundașul central s-a transferat la începutul anului 1999 în Coreea de Sud, la Pohang Steelers, dar apucase să joace 14 meciuri pentru Rapid, marcând și trei goluri, în turul acelui campionat (1998-1999), la capătul căruia „alb-vișiniii” au luat titlul.

L-am rugat pe Cristi să ne spună cum era în acea perioadă Daniel Pancu, actualul antrenor al Rapidului. „Bun”, răspunde simplu, după care continuă: „Își dorea tot timpul să câștige, se bătea pentru orice minge. Dar nu era coleric sau vulcanic, cum e acum. Ca antrenor, sunt alte trăiri. Am fost și eu antrenor la băieți și pot spune că este foarte greu să te controlezi. Trăiești foarte intens orice fază, presiunea este imensă. E foarte diferit când ești antrenor față de perioada în care erai jucător. ”