Cosmin Olăroiu (57 de ani) e cel mai de succes tehnician din istoria fotbalului din Emirate și, la cum se derulează acest sezon, românul are toate șansele să-și îmbunătățească CV-ul.

Cu 16 trofee cucerite deja cu Al-Ain, Al-Ahli / Shabab Al-Ahli și Sharjah, Oli defilează acum cu a patra formație din Emirate din cariera sa, Al-Jazira. Și remarcabil e că aici, debutul românului a fost catastrofal: 1-4 cu Al-Ittihad Jeddah, în play-off-ul Champions League Elite. Acesta a rămas însă singurul eșec din actualul mandat al lui Oli. De atunci, formația din Abu-Dhabi are următorul bilanț: 12 meciuri, 9 victorii, 3 egaluri, golaveraj 25-8!

Duminică, în etapa a 7-a a campionatului, Al-Jazira și-a continuat seria rezultatelor excelente, câștigând cel mai așteptat duel al rundei: 2-1 cu Al-Wasl Dubai.

Olăroiu, laude pentru elevii săi: „Când ai o astfel de mentalitate, restul vine de la sine“

Meciul de la Abu-Dhabi a avut de toate! Câte un jucător eliminat de fiecare parte, plus un gol venit spre finalul meciului, în minutul 73, care a trimis punctele în contul gazdelor. Și, foarte important: intensitatea meciului a fost peste ce se joacă, de obicei, în Emirate. Faptul că elevii săi s-au ridicat la nivelul unei astfel de confruntări l-a încântat pe Cosmin Olăroiu.

„A fost un meci extrem de tensionat. Un meci extrem de greu pentru noi. Cred însă că jucătorii s-au comportat fantastic! Au arătat un spirit nemaipomenit. Au luptat pentru fiecare minge, în fiecare minut. Cred că am avut și un pic de șansă la câteva situații din prima repriză ale adversarului. În repriza a doua, noi am avut mai multe șanse de gol. Una peste alta, a fost un meci foarte frumos de văzut, dar nu de trăit de pe bancă! Important e că am luat cele trei puncte împotriva uneia dintre cele mai bune echipe din campionat. Sunt foarte mândru de jucătorii mei, foarte bucuros că au această mentalitate, de a merge până la capăt, de a nu ceda. Când ai asta, restul vine de la sine“, a spus Oli.

Olăroiu, lider peste tot

Succesul din campionat a consolidat statutul de lider pentru formația din Abu-Dhabi. După 7 etape, Al-Jazira are 17 puncte și e singura formație neînvinsă în întrecerea internă. De asemenea, echipa lui Olăroiu are cea mai bună defensivă, cu doar cinci goluri încasate. Cele mai apropiate rivale la titlu sunt Sharjah (15 puncte) și Al-Ain (14 puncte).

Situația bună din campionat e dublată pentru Al-Jazira de parcursul din Champions League Two, a doua competiție continentală la nivel de cluburi. Aici, gruparea din Emirate e ca și calificată deja, în optimi, cu două etape înainte de terminarea fazei grupelor.

În fine, în Cupa Președintelui, Al-Jazira s-a calificat, în sferturi, fază în care va întâlni o rivală din Abu-Dhabi, în meciul cu Al-Wahda.