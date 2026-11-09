Patronul roș-albaștrilor a vorbit despre schimbările pe care le pregătește la echipă și a anunțat că Dennis Politic nu mai intră în planurile sale.

Omul de afaceri a fost întrebat de ce Laurențiu Reghecampf continuă să-i ofere șanse mijlocașului. Becali a explicat că antrenorul nu are suficiente variante la dispoziție, însă a transmis că, în opinia sa, Politic este un caz încheiat.

„Ce să faci? Dacă n-ai jucători. Nu aveam pe cine să băgăm cu Corvinul. E un caz pierdut”, a spus Gigi Becali la Fanatik. Întrebat dacă subiectul este închis, patronul FCSB a răspuns: „Da”.

Dennis Politic, cifre modeste la FCSB

Politic a ajuns la FCSB în 2025, după transferul de la Dinamo, pentru aproape un milion de euro. În actualul sezon, a bifat 12 meciuri în toate competițiile și a marcat un singur gol, în victoria cu Csikszereda, scor 2-0.

De la revenirea lui Reghecampf pe banca echipei, mijlocașul a prins șase apariții, fără gol sau pasă decisivă. În partida cu Corvinul, a intrat la pauză, în locul lui Aymen Boutoutaou.

Și cota sa de piață a scăzut considerabil. Dacă la momentul transferului era evaluat la 1,5 milioane de euro, acum este cotat la 650.000 de euro, potrivit Transfermarkt.