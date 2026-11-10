La mai bine de un an de când s-a despărțit de Legia Varșovia, ultima echipă pe care a pregătit-o, Iordănescu Jr. este foarte aproape de revenire. A început negocierile cu Maccabi Haifa, una dintre echipele cu pretenții din Israel, scrie digisport.ro.

Edi Iordănescu, negocieri cu Maccabi Haifa!

Maccabi este una dintre cele mai titrate echipe din fotbalul israelian și trage an de an la titlu. A câștigat de 15 ori campionatul în toată istoria, iar recent a rămas fără antrenor, după ce Barak Bakhar (47 de ani) și-a dat demisia.

În ultima perioadă, s-a zvonit că Edi Iordănescu ar purta negocieri inclusiv cu cei de la Wieczysta Cracovia, echipă care l-a demis recent pe Zeljko Kopic.

Maccabi Haifa vine după trei înfrângeri consecutive în campionat, astfel că a ajuns pe locul cinci, la nouă puncte distanță de liderul Hapoel Tel Aviv.

FC Vaslui, Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș, Pandurii Târgu Jiu, CSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan și FCSB sunt echipele pe care le-a pregătit fostul selecționer al României. La națională a reușit o performanță notabilă, optimile EURO 2024, unde România a fost eliminată de Olanda (0-3).

Edi Iordănescu: ”A fost o ofertă foarte tentantă”

Edi Iordănescu a dezvăluit, în urmă cu două luni, că a acceptat o ofertă venită din Ucraina, din partea lui Dinamo Kiev, dar familia l-a făcut să se răzgândească înainte de a semna.

„A fost o ofertă foarte tentantă, bineînțeles, o provocare pentru orice antrenor. Am acceptat oferta, inițial am spus da de principiu, dar am luat o rezervă, pentru da-ul final să vorbesc și cu familia. Am schimbat decizia cu regret și scuzele de rigoare”, a declarat Edi Iordănescu pentru PRO TV și Sport.ro.