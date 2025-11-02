Gigi Becali a trecut la următorul nivel: "E prima dată când fac asta în timpul meciului"

Gigi Becali a trecut la următorul nivel: E prima dată c&acirc;nd fac asta &icirc;n timpul meciului Superliga
Gigi Becali nu se mai implică numai în stabilirea primului 11 și în deciderea schimbărilor, ci și în indicațiile date fotbaliștilor de la FCSB pe parcursul meciului.

După partida cu Universitatea Cluj, câștigată de FCSB cu 2-0, Gigi Becali a recunoscut că în timpul meciului a luat legătura cu Marius Ianuli, delegatul echipei, pentru a-i transmite lui Daniel Bîrligea să fie mai implicat în joc.

Gigi Becali, după U Cluj - FCSB: "I-am dat mesaj lui Mache să-i zică lui Bîrligea să alerge. Prima dată când fac asta"

Becali a fost nemulțumit că Bîrligea nu s-a conformat, iar în minutul 79 l-a înlocuit pe atacant cu Mamadou Thiam. Finanțatorul de la FCSB a ținut să precizeze că a fost pentru prima dată când a dat astfel de indicații pe durata unui meci.

"I-am transmis lui Bîrligea în timpul meciului prin Mache (n.r - Marius Ianuli). I-am zis: 'Spune-i lui Bîrligea să alerge. Altfel, o să fie schimbat'. N-a înțeles, i-am zis să-i mai spună o dată. N-a înțeles, l-am schimbat.

Asta e prima dată când se întâmplă. Pe cuvânt, e prima dată, dar azi m-am enervat. A fost prima dată când am dat mesaj. Avem 2-0, joacă, aleargă!

Lumea să înțeleagă că e prima dată când fac asta. Nu mi-ar fi rușine să zic dacă e. Ce, interzice legea?", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Becali susține că are ofertă de 7 milioane de euro pentru Bîrligea

De asemenea, Becali a susținut că are o ofertă din MLS pentru Daniel Bîrligea în valoare de 7 milioane de euro. Totuși, finanțatorul campioanei refuză să se gândească la vânzarea golgheterului, cel puțin pentru moment. 

”Am 7 milioane pe Bîrligea, nu vreau să-l dau. La ora asta nu mă interesează banii. La ora asta, Bîrligea trebuie să dea goluri. E altceva (n.r. dacă FCSB revine pe pozițiile de play-off până în iarnă), că îl dau pe ăsta cu 8-10 și îl iau pe Louis Munteanu cu 3 milioane, poate omul vrea mai mult.

Dau 3 și acum pe loc, chiar dacă nu joacă. Dau 3 milioane și-l iau la iarnă. Este din America, din MLS (n.r. oferta). E jucătorul care nu se transferă acum, n-avea rost să comentez negocierea. El e un jucător care impresionează în anumite momente, inventează goluri”, a spus Gigi Becali

