Gigi Becali a trecut la următorul nivel: "E prima dată când fac asta în timpul meciului"

După partida cu Universitatea Cluj, câștigată de FCSB cu 2-0, Gigi Becali a recunoscut că în timpul meciului a luat legătura cu Marius Ianuli, delegatul echipei, pentru a-i transmite lui Daniel Bîrligea să fie mai implicat în joc.

Gigi Becali, după U Cluj - FCSB: "I-am dat mesaj lui Mache să-i zică lui Bîrligea să alerge. Prima dată când fac asta"



Becali a fost nemulțumit că Bîrligea nu s-a conformat, iar în minutul 79 l-a înlocuit pe atacant cu Mamadou Thiam. Finanțatorul de la FCSB a ținut să precizeze că a fost pentru prima dată când a dat astfel de indicații pe durata unui meci.



"I-am transmis lui Bîrligea în timpul meciului prin Mache (n.r - Marius Ianuli). I-am zis: 'Spune-i lui Bîrligea să alerge. Altfel, o să fie schimbat'. N-a înțeles, i-am zis să-i mai spună o dată. N-a înțeles, l-am schimbat.



Asta e prima dată când se întâmplă. Pe cuvânt, e prima dată, dar azi m-am enervat. A fost prima dată când am dat mesaj. Avem 2-0, joacă, aleargă!



Lumea să înțeleagă că e prima dată când fac asta. Nu mi-ar fi rușine să zic dacă e. Ce, interzice legea?", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.