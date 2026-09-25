Gigi Becali nu se joacă! Ce sumă i-a achitat Craiovei pentru Laurențiu Reghecampf

Gigi Becali nu se joacă! Ce sumă i-a achitat Craiovei pentru Laurențiu Reghecampf Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a anunțat ce sumă a achitat pentru a putea să îl pună pe Laurențiu Reghecampf antrenor la FCSB.

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Gigi BecaliFCSBUniversitatea CraiovaSuperliga
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Laurențiu Reghecampf a plecat de la Universitatea Craiova cu scandal în 2023, când a semnat cu Al Tai și trebuia să achite o clauză de 300.000 de euro în doi ani.

Actualul tehnician de la FCSB a plătit doar jumătate din acea clauză, astfel că pentru a antrena în România Gigi Becali a fost nevoite să achite 150.000 de euro către rivala din Superliga.

Gigi Becali a plătit 150.000 de euro: problema pe care o are cu U. Craiova 

Patronul lui FCSB a dezvăluit că i-a achitat 150.000 de euro formației oltene, dar oficialii Craiovei au cerut și o dobândă de 17.000 de euro, pentru că suma nu a fost achitată la timp de antrenorul român.

Gigi Becali a explicat că nu intenționeze să plătească și acea parte până când nu primește o dovadă clară că este obligat, chiar dacă oltenii amenți că vor cere suspendarea lui Reghecampf.

„Am plătit azi la Craiova 150.000 de euro. Ce, dacă cereau două milioane, dădeam două milioane? Nu poți să bagi ceva imaginar. Nu poți să pui dobândă. În document scria 150.000 de euro și punct, nu scria nicio dobândă.

Ne mai ciondănim noi, dar Rotaru nu e prost, e băiat deștept. Dacă unii de la el de la club au făcut așa ceva, nu cred că a avut el treabă. Ei au primit banii, conform hotărârii. Atunci, nu mai antrenezi niciodată în viață? Am plătit datoria.

Și dacă au cerut suspendarea, să fie sănătoși. Dacă au dovadă, plătesc și 700.000, nu doar 17.000. Dacă aveau dovada, o arătau. Cum au făcut cu hotărârea. Cum să ceri suspendarea? Măcar ești deștept și nu trimiți niște mesaje care pot să fie folosite la comisie.

Avocatul lor a trimis mesaj că «dați banii toți». A zis de 150.000. După aia a intervenit că vrea 167.000.

Ei pot doar să îl dea în judecată pe Reghecampf și să obțină dobânda de la Reghecampf. Nu am vorbit cu Rotaru, am vorbit cu nașul lui și cu un prieten. Ei vorbeau cu el și eu eram lângă ei. El are un naș care stă în Pipera. Mai are un prieten care e și prieten cu mine de vreo 30 de ani”, a declarat Becali la Digi Sport.

Răzvan Raț: ”Probabil o să plătească în decembrie, i se ridică interdicția în ianuarie și aia e, s-a rezolvat!”

FCSB a primit interdicție la transferuri pentru următoarele trei perioade de mercato din partea FIFA.

﻿Motivul? William Baeten a depus memoriu pentru neplata unei datorii de 50.000 de euro către belgianul William Baeten.

Răzvan Raț și Cristi Pulhac aucomentat pe marginea acestui subiect la VOYO SPORT LIVE.

E simplu, la fotbal nu e ca la societățile comerciale. La fotbal, îl dai afară, îl plătești sau, dacă ajungi la o înțelegere, să spui: <<Domne-le, mai ai doi ani contract, îți dau banii pe un an>>”, a spus Răzvan Raț la VOYO SPORT 1. 

Cristi Pulhac s-a întrebat de ce a ajuns FCSB în această situație în condițiile în care gruparea patronată de Gigi Becali nu a avut niciodată probleme financiare, iar această interdicție ar fi putut fi evitată: ”De ce s-ar fi încurcat pentru 50.000 de euro?”

Raț este convins că FCSB nu o să aibă probleme în următoarea fereastă de transferuri din cauza interdicției. Fostul internațional este absolut sigur de faptul că Gigi Becali va plăti datoria către Baeten în luna decembrie, astfel încât să poată întări echipa în luna ianuarie.

A zis că poate o mai lungește așa. Până la urmă o să plătească și se ridică interdicția de transferuri. Un an nu i-a plătit, a mai lungit-o. Nici nu îi plătește acum, că nu mai e perioadă de transferuri. Îi plătește pe 27 decembrie, ca să îi dea drumul la transferuri pe 1. Exact așa o să fie. Probabil o să plătească în decembrie, i se ridică interdicția în ianuarie și aia e, s-a rezolvat, nu cred că e o problemă”.

Pulhac a continuat și a subliniat că interdicția la transferuri primită de FCSB ar fi putut fi evitată: ”Dacă erau cinci milioane, mai ziceam”, iar Raț a fost de acord, mai ales având în vedere salariul de un milion de euro pe sezon pe care Gigi Becali îl plătește pentru Denis Drăguș: ”Când îi dai lui Drăguș un milion, te mai uiți la 50.000?”.

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