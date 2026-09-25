Gigi Becali nu se joacă! Ce sumă i-a achitat Craiovei pentru Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf a plecat de la Universitatea Craiova cu scandal în 2023, când a semnat cu Al Tai și trebuia să achite o clauză de 300.000 de euro în doi ani.

Actualul tehnician de la FCSB a plătit doar jumătate din acea clauză, astfel că pentru a antrena în România Gigi Becali a fost nevoite să achite 150.000 de euro către rivala din Superliga.

Gigi Becali a plătit 150.000 de euro: problema pe care o are cu U. Craiova

Patronul lui FCSB a dezvăluit că i-a achitat 150.000 de euro formației oltene, dar oficialii Craiovei au cerut și o dobândă de 17.000 de euro, pentru că suma nu a fost achitată la timp de antrenorul român.

Gigi Becali a explicat că nu intenționeze să plătească și acea parte până când nu primește o dovadă clară că este obligat, chiar dacă oltenii amenți că vor cere suspendarea lui Reghecampf.

„Am plătit azi la Craiova 150.000 de euro. Ce, dacă cereau două milioane, dădeam două milioane? Nu poți să bagi ceva imaginar. Nu poți să pui dobândă. În document scria 150.000 de euro și punct, nu scria nicio dobândă.

Ne mai ciondănim noi, dar Rotaru nu e prost, e băiat deștept. Dacă unii de la el de la club au făcut așa ceva, nu cred că a avut el treabă. Ei au primit banii, conform hotărârii. Atunci, nu mai antrenezi niciodată în viață? Am plătit datoria.

Și dacă au cerut suspendarea, să fie sănătoși. Dacă au dovadă, plătesc și 700.000, nu doar 17.000. Dacă aveau dovada, o arătau. Cum au făcut cu hotărârea. Cum să ceri suspendarea? Măcar ești deștept și nu trimiți niște mesaje care pot să fie folosite la comisie.

Avocatul lor a trimis mesaj că «dați banii toți». A zis de 150.000. După aia a intervenit că vrea 167.000.

Ei pot doar să îl dea în judecată pe Reghecampf și să obțină dobânda de la Reghecampf. Nu am vorbit cu Rotaru, am vorbit cu nașul lui și cu un prieten. Ei vorbeau cu el și eu eram lângă ei. El are un naș care stă în Pipera. Mai are un prieten care e și prieten cu mine de vreo 30 de ani”, a declarat Becali la Digi Sport.