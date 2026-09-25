William Baeten s-a adresat la FIFA după ce nu și-a primit o sumă importantă de bani din partea celor de la FCSB.

Gigi Becali: ”Nu i-am dat primă lui Baeten, că am zis că nu merită!”

Oficialii forului mondial i-au dat câștig de cauză belgianului, iar, drept urmare, roș-albaștrii au primit interdicție la transferuri în următoarele trei perioade de mercato.

În exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Gigi Becali a mărturisit că nu își face griji din cauza interdicției de transferuri, deoarece aceasta va fi ridicată imediat ce se va plăti datoria către Baeten.

”Dau banii și gata. A avut primă 50.000, dar dacă a plecat, noi nu i-am dat primă. El a cerut prima, era în funcție de meciurile jucate. A cerut primă, noi nu i-am dat că am zis că nu merită. Dacă a câștigat, îi dăm banii și gata. Se ridică interdicția”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Răzvan Raț: ”Probabil Becali va plăti în decembrie, i se ridică interdicția în ianuarie!”

Răzvan Raț este convins că FCSB nu o să aibă probleme în următoarea fereastă de transferuri din cauza interdicției. Fostul internațional este absolut sigur de faptul că Gigi Becali va plăti datoria către Baeten în luna decembrie, astfel încât să poată întări echipa în luna ianuarie.

”A zis că poate o mai lungește așa. Până la urmă o să plătească și se ridică interdicția de transferuri. Un an nu i-a plătit, a mai lungit-o. Nici nu îi plătește acum, că nu mai e perioadă de transferuri. Îi plătește pe 27 decembrie, ca să îi dea drumul la transferuri pe 1. Exact așa o să fie. Probabil o să plătească în decembrie, i se ridică interdicția în ianuarie și aia e, s-a rezolvat, nu cred că e o problemă”.