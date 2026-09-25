Antrenorul a fost prezentat la gruparea roș-albastră în cadrul unei conferințe de presă la care a participat și președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica.

Esperance Tunis solicită un milion de euro după ce Laurențiu Reghecampf a fost prezentat la FCSB

Reghecampf a început deja treaba la formația patronată de Gigi Becali, însă o veste neașteptată vine din Tunisia.

Oficialii de la Esperance Tunis susțin că rezilierea contractului nu s-a produs cu acordul clubului. De fapt, tunisienii solicită un milion de euro pentru a aproba rezilierea contractului și au de gând să își caute dreptatea la FIFA.

Esperance Tunis nu a oficializat despărțirea de Laurențiu Reghecampf.

”A semnat numai el documentul, punctul de vedere al lui Esperance este că rezilierea nu e valabilă. Clubul solicită ca întreg contractul să fie plătit de Reghecampf, pentru că el a fost cel care l-a denunțat unilateral. Vorbim de peste 1 milion de euro”, ar fi transmis o sursă apropiată clubului, conform Fanatik.

Ce a declarat Laurențiu Reghecampf la conferința de prezentare la FCSB

”A fost o săptămână grea pentru mine, dar mă bucur că am ajuns aici. Mi-am dorit foarte mult să fiu aici, iar faptul că am reușit este cel mai important. În perioada asta, cele mai importante pentru noi sunt punctele. Vreau ca jucătorii să-și recapete încrederea și pofta de joc. Nimic nu s-a schimbat de la ultimele mele apariții la echipă. Ambițiile sunt aceleași. Întotdeauna se dorește să se câștige trofee, deci nu este nimic nou. Cunosc acest lucru, știu ce mă așteaptă, iar de astăzi vom încerca să dăm drumul la treabă și să avem rezultatele pe care ni le dorim”, a spus tehnicianul.