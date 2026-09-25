„Ei au fost la Mondial” Gică Hagi, mesaj războinic înainte de Suedia - România: „Să fim inspirați”

„Ei au fost la Mondial” Gică Hagi, mesaj războinic înainte de Suedia - România: „Să fim inspirați” Nationala
SPORT.RO
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Gică Hagi a prefațat partida dintre Suedia și România.

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Gica HagiRomaniaSuedia
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Echipa națională își va începe aventura în UEFA Nations League pe „Strawberry Arena” din Solna. Duelul cu Suedia este primul oficial din mandatul lui Gică Hagi, selecționerul preluând postul de la regretatul Mircea Lucescu în primăvara acestui an.

Gică Hagi, mesaj războinic înainte de Suedia - România

Cu puțin timp înainte de fluierul de start, Gică Hagi a transmis că va fi un meci greu, însă obiectivul este unul singur: victoria. Totuși, selecționerul a amintit că deplasarea va fi extrem de grea, în condițiile în care Suedia a participat la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. 

„Sper să fim pregătiţi. Va fi un meci greu, dar de-asta am venit aici pentru că avem încredere că putem face un meci bun şi să obţinem un rezultat foarte bun. Trebuie să ne apărăm foarte bine şi să atacăm extraordinar, trebuie să fim reactivi ca să putem face faţă. Ei au fost la Mondial, sunt o echipă bună.

(n.r. A fost greu să alegeţi primul 11?) Nu. Astăzi o să înceapă unii, la următorul meci o să înceapă ceilalţi. Toată lumea va fi folosită şi mergem pe această direcţie.

Sperăm să fim inspiraţi, eu să fiu inspirat, jucătorii să fie şi ei, să facem mai bine ca adversarul şi să câştigăm”, a declarat Gică Hagi, potrivit AS.ro.

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Echipele de start din Suedia - România

  • Suedia: Johansson - Stroud, Starfelt, Lindelof (căpitan) - Holm, Bergvall, Bernhardsson, Ayari, Gudmundsson - Gyokeres, Isak

Rezerve: Tornqvist, Ellborg, Mellberg, Gudmundsson, Svensson, Nygren, Walemark, Swedberg, Ekdal, Karlstrom, Larsson, Skoglund

Selecționer: Graham Potter (51 de ani)

  • România: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, T. Băluță, R. Marin, Bancu - I. Hagi - Man, L. Munteanu

Rezerve: Cojocaru, Hindrich, Borza, Burcă, Ilie, Eissat, Stanciu, Olaru, Mihăilă, Screciu, Tănase, V. Dragomir

Selecționer: Gheorghe Hagi (61 de ani)

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