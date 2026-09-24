VIDEO EXCLUSIV Condiția prin care ”pariul” lui Gigi Becali poate fi câștigător: ”Depinde numai de el!”

Condiția prin care ”pariul” lui Gigi Becali poate fi câștigător: ”Depinde numai de el!” Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf a ajuns în România și urmează să fie prezentat oficial la FCSB.

TAGS:
Laurentiu ReghecampfFCSBFlorin PruneaGigi Becali
Din articol

Tehnicianul va conduce tot astăzi primul antrenament al lui FCSB.

Florin Prunea: ”Depinde numai de Reghecampf dacă va câștiga campionatul!”

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Florin Prunea a analizat mutarea făcută de Gigi Becali în ultimele zile la FCSB: numirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca tehnică. Fostul mare portar consideră că venirea lui Reghe reprezintă ”cea mai bună variantă” pentru banca lui roș-albaștrilor.

Când a anunțat că Laurențiu Reghecampf va fi antrenorul care o va pregăti pe FCSB după plecarea lui Marius Baciu, Gigi Becali a declarat că este convins că tehnicianul ”va la campionatul la pas”. Florin Prunea nu exclude acest scenariu, însă a subliniat că totul depinde de felul în care Reghe se va adapta la noua generație de jucători roș-albaștri.

Eu am spus-o, este varianta cea mai bună. E important ca ea să se facă repede ca să prindă aceste trei săptămâni de pregătire. Sunt foarte multe puncte puse în joc, orice este posibil. (n.r. Poate Reghecampf să câștige campionatul?) Depinde numai de el cum se va adapta cu jucătorii și jucătorii cu el”, a spus Florin Prunea în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

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