Tinerii tricolori au deschis scorul în minutul 34 prin Ioan Vermeșan, care a făcut și dubla 10 minute mai târziu. Kevin Ciubotaru a stabilit scorul final în minutul 89.

România U21 are nevoie de o minune pentru a merge la EURO 2027 U21

După opt runde, România U21 ocupă locul trei în grupa din preliminarii pentru EURO U21, cu 16 puncte acumulate.

Naționala lui Curelea mai are de jucat împotriva Finlandei și împotriva Spaniei, primele două echipe clasate în grupa de calificare. Dacă tinerii tricolori s-ar impune în fața Finlandei, am egala la puncte echipa de pe locul al doilea, însă, în ultima etapă, România va înfrunta Spania, în timp ce Finlanda va da piept cu Kosovo.

Astfel, ar fi nevoie de o minune ca România U21 să reușească o calificare la al cincilea Campionat European la rând.

Ambele meciuri rămase ale României din preliminariile pentru EURO 2027 U21 vor fi transmise exclusiv pe VOYO.