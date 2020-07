REFUZA sa comenteze din MILA pentru Dinamo! Gigi Becali, despre situatia 'cainilor': "Nu e frumos nici sa glumesti! E o situatie prea rea!"

Dinamo trece printr-o perioada dificila, iar asta se vede prin rezultatele slabe obtinute. De la restartul sezonului, 'cainii' nu au obtinut nicio victorie in campionat si au pierdut cu 3-0 mansa tur a semifinalelor Cupei Romaniei.

Clubul se afla pe ultimul loc in clasament si are sanse mari sa retrogradeze, iar de luni de zile echipa isi cauta un finantator serios.

Patronul celor de la FCSB nu poate rade de necazul altora. Becali a declarat ca la Dinamo situatia e grava si nu isi permite nici macar sa glumeasca.

"Nu vreau sa vorbesc. Atunci cand glumesti, glumesti, dar acum e o situatie in care nu e frumos nici sa glumesti. Asta e cand ai o concurenta cu un rival si faci niste glume sau niste ironii. Dar la ora asta asta nu se face.

E situatia grava la ei si in plus de asta sunt niste copii acolo care joaca fotbal si nu imi sta mie in caracter sa rad de ei sau sa rad de Dinamo acum. E situatia prea rea pentru ei", a declarat Gigi Becali.