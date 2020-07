SERGIU BUS, FURAT de sub nasul lui Becali de CFR! A facut LICITATIE, Gigi a luat banii si a plecat! Ce s-a intamplat

Sergiu Bus (27 de ani) e la un pas de oficializarea transferului la CFR Cluj. www.sport.ro a anuntat ieri in exclusivitate transferul.

Becali recunoaste ca a fost interesat de Bus, insa a iesit de la negocieri dupa ce a aflat ce pretentii are fotbalistul.



"Si Bus, si Ghita imi plac. Ghita e bun, sa vedem ce zice Gica. Bus imi place, are pretentii mari si nu ne-a mai interesat. Am intrerupt discutiile", a dezvaluit Becali.



Conform Fanatik, Bus a cerut 150 000 de euro prima de instalare si un salariu anual de 180 000 de euro ca sa vina la FCSB.