Hermannstadt - FCSB a fost un adevărat thriller cu șase goluri marcate. 3-3 s-a terminat meciul de la Sibiu, în care Daniel Bîrligea a fost eliminat în minutul 81, după ce a încasat două cartonașe galbene în decurs a două minute pentru proteste.



A fost al doilea cartonaș roșu văzut de Daniel Bîrligea, care mai fusese eliminat în urma a două galbene și în urmă cu un an, în Europa League, la meciul cu Olympiacos (0-0) din faza principală a competiției.



Cât a fost suspendat Daniel Bîrligea după eliminarea din Hermannstadt - FCSB



Pentru eliminarea din Hermannstadt - FCSB, Daniel Bîrligea a fost suspendat o etapă, conform digisport. Așadar, el va absenta de la confruntarea cu Petrolul Ploiești de sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30, de pe Arena Națională.



Cele două se vor întâlni în etapa cu numărul 17 din sezonul regulat al Superligii României, iar confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Ilie Stan: Daniel Bîrligea este o lovitură



Cotat la 5.000.000 de euro de site-urile de specialitate, Daniel Bîrligea a fost adus de FCSB în septembrie 2024 de la CFR Cluj pentru 2.000.000 de euro



”E singurul atacant pe care-l mai avem. Nouar adevărat. A avut și câteva accidentări, l-a tras un pic înapoi și jocul echipei, dar e un jucător pe care ne bazăm pe el la națională.



Atacant bun. Cu Austria i-a hărțuit pe fundași! Avem nevoie de el, iar altul mai bun... Nu cred că mai există”, a spus Ilie Stan într-un interviu pentru Sport.ro.

