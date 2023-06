O țintă a celor de la FCSB vehiculată în spațiul public este Andre Duarte (25 de ani), fundașul central al celor de la FC U Craiova. Adrian Mititelu a transmis public că portughezului i s-a prelungit automat contractul până în 2024, în timp ce jucătorul și impresarul său au transmis că nu recunosc acest acord și ar forța un transfer la o altă echipă.

Gigi Becali: "Dacă nu mai are contract Duarte, îl iau! Ce, îmi e frică de Mititelu?"

În cazul în care Andre Duarte va rămâne liber de contract în această vară, Gigi Becali recunoaște că ar fi interesat de transferul portughezului.

"Hai să-ți spun ceva și cu Mititelu, că am văzut că vorbește. Când l-am luat pe Compagno am dat bani? L-am furat? Dacă-l iau pe Duarte, pot să i-l fur? Cum i-l fur, cu macaraua. Nu mai vreau să mai am tangențe cu chestii de genul ăsta. Că fură Becali... Becali nu fură, respectă legea! Ai făcut acte ca lumea? E al tău!



Dacă mai ai un an, pentru ce țipi? N-ai? Îl iau! Ce, îmi e frică de Mititelu acum? Stau după Mititelu? Nu fur. Dacă-l fur, să ducă reclamație la procuror, să mă duc la pușcărie pentru furt. Oamenii sunt pe contracte. Asta să-i spuneți lui Mititelu. N-a ajuns Mititelu să-mi fie frică de el. Ar fi ultimul circ în România", a spus Gigi Becali.

Gigi Becali: ”Vom aduce cinci fotbaliști”

La prima sa apariție publică după meciul cu Rapid, pierdut cu 1-5, Gigi Becali a anunțat lista de transferuri pentru perioada de mercato din vară.

„Negociem cu mai mulți jucători, vedem, analizăm. N-au intrat zilele în sac. Avem destul de mult timp, așa că nu are rost să ne hazardăm. Am dat vreo șapte afară acum. Vii la Steaua (n.r. - FCSB)... eu nu mai fac contracte. Un an! Plus încă trei ani, doi ani, patru ani. Nu-mi place de tine, pleci! Omrani, un an, acasă!

E bun? Merge mai departe cu FCSB. Asta o să facem, noi nu suntem la Farul. Dacă-l aveam pe Hagi, nu era o problemă. Dar cine poate să facă așa? Hagi din nefotbaliști îi face fotbaliști. La noi, în loc să crească, mai scad puțin.

Nu aducem șapte, n-are rost să aducem șapte. O să aducem doi fundași centrali, poate doi mijlocași și un atacant. Deci cinci fotbaliști! Atac, din ce văd eu, ca să întărim echipa”, a spus Gigi Becali.