Gigi Becali a anunțat lista de transferuri la FCSB: ”Vom aduce cinci fotbaliști”

Răzvan Oaidă, Iulian Cristea, Deian Sorescu, Joonas Tamm, Boban Nikolov, Sorin Șerban și Billel Omrani au fost dați afară de la echipă, iar Gigi Becali pregătește cinci transferuri în perioada următoare.

La prima sa apariție publică după meciul cu Rapid, pierdut cu 1-5, Gigi Becali a anunțat lista de transferuri pentru perioada de mercato din vară.

Gigi Becali: ”Vom aduce cinci fotbaliști”

„Negociem cu mai mulți jucători, vedem, analizăm. N-au intrat zilele în sac. Avem destul de mult timp, așa că nu are rost să ne hazardăm. Am dat vreo șapte afară acum. Vii la Steaua (n.r. - FCSB)... eu nu mai fac contracte. Un an! Plus încă trei ani, doi ani, patru ani. Nu-mi place de tine, pleci! Omrani, un an, acasă!

E bun? Merge mai departe cu FCSB. Asta o să facem, noi nu suntem la Farul. Dacă-l aveam pe Hagi, nu era o problemă. Dar cine poate să facă așa? Hagi din nefotbaliști îi face fotbaliști. La noi, în loc să crească, mai scad puțin.

Nu aducem șapte, n-are rost să aducem șapte. O să aducem doi fundași centrali, poate doi mijlocași și un atacant. Deci cinci fotbaliști! Atac, din ce văd eu, ca să întărim echipa”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali anunță: "Cupa e mai importantă!"

Finanțatorul vicecampioanei anunță că nu se retrage, iar pentru sezonul următor și-a stabilit un nou obiectiv. Deși până recent anunțase în repetate rânduri că nu este interesat de Cupa României, singurul trofeu câștigat de echipa recent, în sezonul 2019/20, Gigi Becali a declarat luni că începând cu sezonul următor, echipa sa se va lupta pentru a câștiga trofeul.

"La anul, Cupa e chiar mai importantă. E chiar mai importantă! Joci preliminarii de Europa League, nu de Conference League. Deci anul ăsta avem campionat, Cupă și Conference League, cred eu", a declarat Gigi Becali.