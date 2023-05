Prima reacție a lui Gigi Becali, după ce s-a spus că ar fi interesat de Andre Duarte de la FCU Craiova

Fundașul portughez trebuia să rămână liber de contract la finalul acestui sezon, dar înțelegerea sa cu clubul condus de Mititelu a fost prelungită pentru încă un sezon, conform unei clauze din contractul lui Duarte cu FCU Craiova.

Gigi Becali, care a anunțat că își dorește să „betoneze” compartimentul defensiv cu încă doi fundași centrali, a spus că nu este interesat momentan de portughezul lui Adrian Mititelu.

Gigi Becali: ”Mititelu să stea liniștit”

”Eu nu știu cine îi bagă în cap lui Mititelu verzi și uscate, dar vreau să îi transmiteți că eu nu fac așa ceva. Nu subminez niciun club. Eu doar respect contractele scrise și legile.

Ce este scris în contract, aia respect. Uite, nu mă interesează acum Duarte, e bine? Mititelu să stea liniștit”, a spus Gigi Becali, pentru ProSport.

Andre Duarte a fost transferat în vara anului trecut de FCU Craiova, iar în acest sezon a fost titular incontestabil în echipa pregătită în prezent de Nicolo Napoli. A bifat 43 de apariții, atât în campionat cât și în Cupa României.

Cota sa de piață este de 750.000 de euro.

Șase jucători de la FCSB, dați afară azi! Anunțul lui Gigi Becali

La doar două zile după eșecul cu Farul, scor 2-3, în urma căruia titlul a mers la Constanța, Gigi Becali a anunțat că FCSB s-a despărțit de cinci jucători.

Este vorba despre Joonas Tamm, Deian Sorescu, Iulian Cristea, Billel Omrani, Boban Nikolov și Valentin Crețu. Cei șase își încheie contractele la finalul acestui sezon și nu vor prelungi.

Deian Sorescu se va întoarce la Rakow. Gigi Becali spune că l-ar fi păstrat pe fundașul dreapta doar dacă polonezii ar fi acceptat să prelungească împrumutul.

"Tamm, la revedere, am încheiat cu el. Am încheiat cu Tamm, cu Cristea, Omrani, Boban Nikolov, Crețu. Cu Oaidă nu, vreau ceva bani pe el, 100.000 sau 200.000. Am încheiat contractul cu ei”, a spus Becali.