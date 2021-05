"O ia razna cu scenariile astea!" Ioan Andone sare la gatul lui Becali: "Nu stiu ce naiba l-a apucat sa vorbesca aiurea in tranvai"

Ioan Andone ia raspuns lui Gigi Becali, dupa ce patronul FCSB l-a acuzat pe Stefan Stoica, fost secund al "Falcosului", ca a vandut un meci Clujului.

Gigi Becali a declarat ca FCSB a pierdut titlul in sezonul 2007-2008, dupa ce Stefan Stoica, fost antrenor la Gloria Buzau, ar fi facut o intelegere cu CFR Cluj, care era pregatita atunci de Ioan Andone.

La acel moment, Gloria Buzau era considera un satelit al echipei patronate de Becali si toata lumea se astepta ca aceasta sa faciliteze drumul ros-albastrilor spre titlu, insa tocmai aceasta i-a incurcat. Golul egalizator marcat de Romeo Bunica in prelungirile meciului a trimis trofeul la Cluj.

Andone respinge vehement acuzatiile venite din partea patronului FCSB si spune despre acestea ca sunt doar niste scenarii inventate de Becali.

"Sunt uluit de cele declarate de Gigi Becali. Eu sunt prieten cu el, iar el m-a sunat de o gramada de ori si am tot vorbit si cu diferite ocazii in acesti ani, dar niciodata in viata lui Gigi nu mi-a reprosat asa ceva. Nu stiu ce naiba l-a apucat sa vorbeasca asa aiurea in tramvai.

Fane Stoica nu a avut nicio prima de la noi, iar CFR nu a fost prinsa cu nicio valiza pentru ca nu a existat asa ceva. Eu cu Fane Stoica am lucrat doar la Omonia, pentru ca aveam nevoie de el, deoarece Fane stia limba greaca. Nici nu am numarul de telefon al lui Fane Stoica si nici nu mai stiu de cati ani nu am vorbit cu el.

Gigi vorbeste acum prostii cat casa de mari. El e in lupta tot cu CFR si e distrus cand vede ca pierde puncte cu echipe mai mici. Eu l-am considerat pe Gigi un om cu capul pe umeri, dar vad cu o ia razna cu scenariile astea. Sa se uite in curtea lui, nu sa caute tot felul de lucruri aiurea", a spus Ioan Andone, pentru ProSport.