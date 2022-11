Gigi Becali, l-a pus la colț pe Florinel Coman: „Săracul, nu mai poate dribla un puști. Pe cuvântul meu, mi-e milă de el”

Coman nu a mai dat același randament ca în anii precedenți, însă a preluat banderola de căpitan după despărțirea FCSB-ului de Florin Tănase, plecare la Al-Jazira în perioada de mercato recent încheiată.

Gigi Becali, patronul grupării „roș-abastre”, a vorbit despre Florinel Coman și a evidențiat faptul că nu înțelege motivul pentru care a ajuns la forma slabă.

Gigi Becali: „Mi-e milă de el”

„Coman, săracul, nu mai poate dribla un puști. Pe cuvântul meu de onoare, mie chiar îmi pare rău, mi-e milă de el. E talent mare, dar ce se întâmplă nu-mi pot da seama.

Nu se poate ca un copil la 19 ani să fie Mbappe, iar la 24 când ar trebui să fie bombă, nu mai poate face să facă ce făcea la 19.

Am crezut în el, cum să dau un jucător în care cred? Am crezut că vine și ne salvează. Cred încă în el. Cum să dau pe un jucător în care cred? Vreau să ne scoată el din asta! Am dat 3 milioane de euro pe el, cum să-l dai?

El trebuie neapărat să-și revină să explodeze. El mi-a spus că ar vrea să-l dau undeva împrumut”, a spus Gigi Becali la televiziunea Prima Sport.

Basarab Panduru: „Nu e ok pentru el”

Basarab Panduru, fost internațional român, a vorbit despre evoluțiile lui Florinel Coman din ultimul timp și și-a exprimat părerea despre statutul pe care l-a primit la FCSB. Panduru a explicat că ar fi trebuit să primească mai multe șanse, nu să fie exilat pe banca de rezervă.

„Eu am spus tot timpul că... Mie mi-a plăcut de Coman, am ţinut la Coman. Îl apăr, încerc să îi dau curaj să meargă şi să facă lucrurile cum trebuie, dar nu ştiu. Parcă, pe zice ce trece, e diferit faţă ce ştiam eu.

Sunt jucători care au un anumit statut. Adică, tu intri în vestiar şi spui 1, 2, 3 căpitanii noştri şi după aia îl trimiţi la echipa rezerva. Nu e ok pentru el.

Tu îi dai importanţă, că-l pui căpitan. El e numărul 1 la echipă, iar tu de la numărul 1 îl treci la rezerve. Îl văd şi ştiu că sunt jucători care nu vor să intre în minutul 80, nu au cum, nu pot, nu vor, sunt supăraţi. Aşa mi s-a părut el”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.

FCSB, în această stagiune

După 17 etape, însă cu două meciuri în minus față de restul echipelor, FCSB se află pe locul șapte cu 23 de puncte. Gruparea „roș-albastră” a înregistrat șase victorii, cinci rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

În următoarea partidă, FCSB se va confrunta cu FCU Craiova duminică, 13 noiembrie, de la ora 21:00.