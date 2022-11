Eugen Trică a răbufnit la adresa arbitrajului după eșecul cu CSA Steaua: „Pe arbitrii cine îi dă afară?”

După acest eșec, Concordia Chiajna și-a compromis obiectivul de a ajunge în zona de play-off, așa cum a spus Eugen Trică după meci.

Antrenorul gazdelor a răbufnit la adresa arbitrajului, evidențiind faptul că golul lui CSA Steaua nu ar fi trebuit validat, din cauza unui henț comis la Chunchukov.

Trică: „Pe arbitrii cine îi dă afară?”

„Am dominat Steaua de la un capăt la celălalt, am avut ocazii, dar din păcate rezultatul e favorabil. Nu mai zic nimic de arbitraj, Steaua nu avea nevoie de așa ceva. Chunchukov oprește mingea cu mâna. Noi am avut două penalty-uri și nu am primit nimic.

Mâine poate vine președintele meu și îmi spune că, din cauza rezultatului prost, sunt dat afară. Arbitrii sunt chemați la comisie să vadă faza? Noi, dacă ne dau afară președinții nu o să avem job. Pe ei cine îi dă afară?

Sunt greșeli și la VAR. Ei arbitrează bine-mersi și în următoarea etapă. E foarte bine că a fost televizat meciul, dar cu ce mă încântă pe mine? Rezultatul e de partea lor. Steaua e cea mai bună din campionat, chiar nu aveau nevoie de așa ceva. Astea sunt greșeli foarte mari, nu ar trebui să existe pe terenurile de fotbal în România.

Întreb, din nou, se iau măsuri împotriva arbitrilor? Tușierii dorm pe ei... Au câști în urechi. Îl întrebam pe arbitrul de rezervă 'primește și Steaua un galben?'. Obiectivul nostru s-a dus”, a spus Eugen Trică după meci.

Concordia Chiajna - CSA Steaua 0-1

CSA Steaua a câștigat la limită meciul cu Concordia Chiajna. „Militarii” s-au impus pe final, grație reușitei lui Chunchukov, care, însă, a împins mingea în poartă după ce a atins-o cu mâna stângă.

În următoarea partidă, CSA Steaua se va duela cu FC Brașov duminică, 26 noiembrie, de la ora 11, în timp ce Concordia Chiajna se va confrunta cu Gloria Buzău, în deplasare, de la aceeași, din aceeași zi.