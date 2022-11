Antrenor pentru FCSB: "L-a anunțat pe Gigi Becali că nu are nicio pretenție financiară și e gata să semneze"

Pintilii, cel care a devenit interimar în urma plecării lui Nicolae Dică, a transmis după meciul cu Oțelul Galați (0-0) că nu se simte pregătit pentru a rămâne antrenor la FCSB și după pauza competițională, astfel că Gigi Becali va fi nevoit să caute un alt nume pentru banca tehnică.

Presa din Azerbaidjan: Laurențiu Reghecampf i-a trimis un mesaj lui Gigi Becali și l-a anunțat că vrea să revină la FCSB

Soluția pentru FCSB ar putea fi Laurențiu Reghecampf, antrenorul lui Neftchi Baku. După ce a anunțat recent că tehnicianul își dorește să plece de la echipă, presa din Azerbaidjan scrie că "Reghe" l-ar fi anunțat pe Gigi Becali că își dorește să revină la formația bucureșteană.

Publicația SportInfo precizează că Reghecampf "nu mai vede nicio perspectivă" în Azerbaidjan și "este gata să se întoarcă la FCSB".

Mai mult, jurnaliștii azeri susțin că Laurențiu Reghecampf "i-a trimis un mesaj lui Gigi Becali în care i-a transmis că nu are nicio pretenție financiară și este gata să semneze un contract în alb".

Recent, presa din Azerbaidjan a dezvăluit că Reghecampf trebuie să plătească 150.000 de dolari în cazul în care dorește să își rezilieze unilateral contractul cu Neftchi Baku. Aceeași clauză ar trebui achitată și de club în cazul în care decide să îl dea afară pe tehnicianul român.

Gigi Becali: "Reghecampf are echipă și salariu mare"

În ciuda informațiilor venite din Azerbaidjan, Gigi Becali a părut reticent în privința revenirii lui Laurențiu Reghecampf la FCSB.

Patronul de la FCSB spunea, în urmă cu o săptămână, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena, că Reghecampf se află sub contract și nu l-a luat în calcul pentru postul de antrenor.

"El are echipă, nici nu am vorbit despre el, el antrenează. Ce să îl iei de acolo? Are omul echipă. Ce, poți să iei antrenor de la echipele lor.

Acolo are salariu mare, nu știu, un milion și jumătate, nu știu. Ce să mă mai apuc să negociez?", declara Gigi Becali.

Laurențiu Reghecampf (47 de ani) o pregătește pe Neftchi Baku de la începutul acestui sezon. După 13 etape disputate în campionat, echipa antrenorului român ocupă locul 3 în campionatul din Azerbaidjan, cu 26 de puncte, la 13 lungimi de liderul Qarabag.

Reghecampf a antrenat la FCSB în două mandate: mai 2012 - mai 2014 și decembrie 2015 - mai 2017. Alături de bucureșteni, "Reghe" a cucerit două titluri, o Supercupă a României și o Cupă a Ligii.