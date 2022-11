Jucătorul de la FCSB care l-a dezamăgit pe Nicolae Dică: ”N-a avut realizările pe care le așteptam”

Evoluțiile lui Florinel Coman (24 de ani) din acest debut de sezon au fost mult sub așteptări, având în vedere că, după plecarea lui Florin Tănase, șeptarul a fost cel care a preluat banderola de căpitan.

Coman a marcat de trei ori și a oferit trei pase decisive în 21 de partide pentru cei de la FCSB, în toate competițiile. Și cota sa de piață a scăzut semnificativ. Evaluat la șase milioane de euro în urmă cu mai bine de doi ani, Florinel are acum o cotă de piață de ”doar” trei milioane de euro.

Nicolae Dică, despre Florinel Coman: ”N-a avut realizările pe care le așteptam”

Nicolae Dică, fostul antrenor de la FCSB, a lăsat de înțeles că a rămas dezamăgit de evoluțiile internaționalului de 24 de ani.

”Eu am avut foarte multe discuţii cu Florinel Coman. La început a avut o reacţie foarte bună, s-a antrenat foarte bine, a avut apoi o cădere. A avut atitudine. N-a avut realizări pe faza ofensivă. Nu e terminat, dar depinde de el, dacă viaţa lui extrasportivă e una bună şi se antrenează OK, poate să ajungă un jucător bun.

În prima perioadă când am venit noi a fost bine, după aceea iar a avut o cădere. Tot am vorbit cu el, i-am explicat că am încredere în el, că d-asta îl bag. N-a avut realizările pe care le aşteptam, n-am văzut o atitudine bună din partea lui”, a declarat Nicolae Dică la Orange Sport.

Dică nu este singurul care s-ar fi așteptat la mai mult din partea internaționalului de la FCSB. Și Gigi Becali, patronul vicecampioanei, l-a criticat în repetate rânduri pe fotbalistul pe care, în urmă cu doi ani, avea de gând să obțină sume fabuloase.