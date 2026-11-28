FCSB s-a impus în fața lui Csikszereda, scor 2-0, într-un meci din runda a 17-a din Superliga.

Marcatorii roș-albaștrilor din partida care s-a jucat în „Ghencea” au fost Dawa (39') și Drăguș (45+2').

Gigi Becali nu l-a iertat pe Denis Drăguș: „Ce e asta, mă?”

Patronul lui FCSB a fost întrebat despre prestația lui Denis Drăguș, care a reușit să marcheze primul gol pentru formația roș-albastră.

Gigi Becali a punctat că atacantul cu salariu de un milion de euro pe an este un jucător valoros, dar a dezvăluit că l-a deranjat felul în care a tratat anumite faze în partida cu Csikszereda.

„Și cu Drăguș o să vorbesc. Ce e asta, mă? Nu ai voie! Toată ziua călcâie, devieri, ce e asta? Normal că m-a deranjat. O să vorbesc personal cu el mâine, îl sun. Gata, termină cu așa ceva! N-am văzut asta la Yamal, Messi sau Neymar.

Așa ceva? De parcă se joacă cu fotbalul cu călcâie. Drăguș dă semne că își va reveni. Calitățile lui se știu și le vezi și când joacă prost. Numai că trebuie să-și intre în mână. Nu există niciun dubiu în legătură cu el pentru că e prea valoros, iar el trebuie să aibă cu cine să joace. Să termine cu călcâiele!”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.