Cele două goluri au fost semnate de către Joyskim Dawa și Denis Drăguș în prima jumătate a meciului. Fundașul din Camerun a comentat și momentul schimbării lui Ofri Arad.

Dezastru pe Santiago Bernabeu pentru Real Madrid cu Alaves! Barcelona se poate desprinde în La Liga

Dezastru pe Santiago Bernabeu pentru Real Madrid cu Alaves! Barcelona se poate desprinde în La Liga

Și-a semnat sentința! Reghecampf a zbierat la jucătorul de la FCSB, schimbat după doar 32 de minute

Gigi Becali s-a răzgândit și a anunțat încă o plecare de la FCSB: "Îi mulțumim pentru tot ce a făcut la noi"

Gigi Becali l-a trimis la echipa a doua după ce l-a văzut în FCSB - Csikszereda: "Nu se poate așa ceva!"

La pauza meciului, Laurențiu Reghecampf l-a introdus pe teren și pe Ofri Arad, însă jucătorul israelian a reușit să reziste pe teren doar 32 de minute. Spre final, Reghe nu a fost mulțumit de Ofri Arad și l-a înlocuit cu Aymen Boutoutaou.

Joyskim Dawa l-a încurajat pe Ofri Arad și a transmis că este convins că israelianul va reveni mai puternic.

”Cele trei puncte erau cele mai importante, aveam nevoie de victoria asta. Am încercat să marcăm mai mult, azi am reușit să marcăm două, e bine pentru încrederea noastră. Sunt bucuros pentru Drăguș, este un jucător bun, sper că va marca din ce în ce mai mult.

Trebuie să rămânem cu acest rezultat pozitiv și să mergem înainte și în Cupă și în campionat. Nu este ușor pentru Ofri Arad, abia intrase și după 20 de minute a ieșit. Este parte din fotbal, trebuie să stea cu capul sus. Sunt convins că are calitatea să revină și să se descurce mai bine”, a spus Joyskim Dawa.