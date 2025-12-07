Imediat după fluierul final de pe Arena Națională, Gigi Becali a analizat prestația echipei sale și a ținut să-l protejeze pe Florin Tănase, în ciuda jocului lipsit de orizont al roș-albaștrilor.



Patronul campioanei consideră că evoluția lui Tănase a avut de suferit din cauza de consistență din linia mediană. Becali a subliniat că veteranul echipei a încercat să construiască, dar s-a lovit de lipsa de soluții și de absența unor piese cheie la mijlocul terenului, făcând referire directă la absența cuplului Șut - Lixandru din zona de creație.



"Ce poate să facă Tănase? Trebuie să ai cu cine, dar n-are cu cine. El se zbate, nu mai știe unde să se ducă. N-are cu cine, n-are mijlocași centrali. La Șut și Lixandru era șmecheria, acolo se juca jocul", a spus Gigi Becali la finalul meciului, la Primasport.



Revenit la FCSB în august 2024, atacantul de 30 de ani a fost un pion esențial pentru campioană în acest sezon, fiind folosit în 31 de partide oficiale în toate competițiile.



Tănase a reușit să înscrie de 9 ori și să ofere 2 pase decisive în actual ediție a Superligii, în cele 19 meciuri pe care le-a disputat. Cotat la 2,5 milioane de euro, internaționalul român a acumulat deja 2.372 de minute pe gazon, fiind unul dintre cei mai utilizați jucători din lotul roș-albaștrilor.



Bară Gnahore și un egal "alb" după un deceniu



Partida din etapa a 19-a a Superligii a adus în tribune peste 28.500 de spectatori, însă spectacolul fotbalistic a fost sărac în realizări majore. Un astfel de rezultat de 0-0 între cele două mari rivale nu se mai înregistrase de zece ani, de la confruntarea din august 2015.



FCSB a avut șansele ei prin Darius Olaru, care l-a testat pe Epassy în repriza secundă, dar cea mai mare ocazie a aparținut dinamoviștilor. În minutul 75, Eddy Gnahore a șutat periculos de la 16 metri, mingea lovind bara porții apărate de Târnovanu. În urma acestui rezultat, ambele echipe rămân neînvinse în ultimele șase etape.

