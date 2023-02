Gigi Becali, ironizat din toate direcțiile: "Îl încurajez să meargă înainte, sunt antrenori mari care greșesc schimbările"

Mai mult, Becali și-a reproșat schimbările făcute, în special introducerea lui Billel Omrani, care a gafat la golul al doilea marcat de constănțeni, în prelungiri.

Gabi Balint îl ironizează pe Gigi Becali: "Îl încurajez să meargă înainte cu schimbările"

Gabi Balint, fostul mare jucător al Stelei și al echipei naționale, a avut un mesaj ironic pentru Gigi Becali, încurajându-l să meargă pe aceeași linie și să nu se descurajeze, având în vedere că și antrenorii mari au comis greșeli similare.

"Vreau să-l încurajez pe patronul echipei. Sunt antrenori mari care fac greșeli la schimbări. Sunt zile în care nu sunt inspirați, așa că să nu-și facă probleme, să meargă înainte. Și alți marii antrenori au greșit când au schimbat prost și au pierdut.

Nu îi vreau răul, de ce? Eu îl încurajez. Să meargă înainte. A avut destule meciuri în care a făcut schimbări bune și a ieșit pozitiv", a spus Gabi Balint, la Digisport.

În meciul cu Farul, FCSB a făcut patru schimbări. La pauză au intrat Coman și Pantea, care i-au înlocuit pe Sorescu și Edjouma, iar în minutul 61 s-a produs o altă dublă modificre: Miculescu și Omrani le-au locul lui Cordea, respectiv Compagno, marcatorii vicecampioanei.

Ce își reproșează Gigi Becali după înfrângerea cu Farul

Finanțatorul a glumit pe subiectul schimbărilor, spunând că își reproșează erorile făcute.

„Nu sunt supărat așa de tare pentru că a fost un eveniment. Ca ăla când a dat Burcă cu capul, s-a lovit mingea de nisip. La final m-am gândit că nu mai sunt ca înainte, cu patimă. Până la urmă, asta e viața lui Gică, fotbalul. S-ar fi mâhnit el dacă mânca bătaie. Mai bine așa. După ce am văzut declarația lui, am zis că la el doar fotbalul contează, la mine nu.

Așa a vrut Dumnezeu... să nu se mâhnească nașul meu. Dacă era chestiune de joc, era o problemă, dar noi am controlat tot jocul. Părerea mea e că golul 3 a fost valabil. Plus de asta, am avut multe ocazii, mingea a fost numai la noi. E adevărat, am făcut niște greșeli la schimbări. Nu trebuia băgat Omrani. El a dat și autogolul... și chestiunea aia, dai din partea asta și se duce mingea încolo, a lovit cu tibia. Așa a fost să fie, nu e problemă. Cui să reproșez schimbările? Mie! (n.r - râde). Păi, îmi reproșez dacă e să-mi reproșez!”, a declarat Gigi Becali.