Deși a intrat în minutul 90 având 2-1 avantaj pe tabela de marcaj, vicecampioana României a încasat două goluri într-un minut în prelungiri de la Farul, unul dintre ele fiind un autogol, astfel că a ratat șansa de a se apropia în clasament. Gigi Becali a vorbit pentru prima dată de înfrângerea suferită, dezvăluind însă că nu este supărat.

Ce își reproșează Gigi Becali după înfrângerea cu Farul

Patronul roș-albaștrilor a analizat partida, punctând că nu mai pune atât de mult suflet în fotbal, astfel că nu a mai fost supărat de înfrângere. Mai mult, Gigi Becali recunoaște că a greșit schimbările și a declarat că nu ar fi trebuit să îl introducă pe Billel Omrani, cel care a provocat și autogolul, nereușind să respingă de pe linia porții.

Finanțatorul a glumit pe subiectul schimbărilor, spunând că își reproșează erorile făcute.

„Nu sunt supărat așa de tare pentru că a fost un eveniment. Ca ăla când a dat Burcă cu capul, s-a lovit mingea de nisip. La final m-am gândit că nu mai sunt ca înainte, cu patimă. Până la urmă, asta e viața lui Gică, fotbalul. S-ar fi mâhnit el dacă mânca bătaie. Mai bine așa. După ce am văzut declarația lui, am zis că la el doar fotbalul contează, la mine nu.

Așa a vrut Dumnezeu... să nu se mâhnească nașul meu. Dacă era chestiune de joc, era o problemă, dar noi am controlat tot jocul. Părerea mea e că golul 3 a fost valabil. Plus de asta, am avut multe ocazii, mingea a fost numai la noi. E adevărat, am făcut niște greșeli la schimbări. Nu trebuia băgat Omrani. El a dat și autogolul... și chestiunea aia, dai din partea asta și se duce mingea încolo, a lovit cu tibia. Așa a fost să fie, nu e problemă. Cui să reproșez schimbările? Mie! (n.r - râde). Păi, îmi reproșez dacă e să-mi reproșez!”, a declarat Gigi Becali.