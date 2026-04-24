La momentul redactării acestui articol FCSB conduce cu 2-0, grație golurilor marcate de Florin Tănase (16') și de Octavian Popescu (27').

Partida FCSB - Petrolul Ploiești, din runda a 6-a de Superliga, se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Darius Olaru i-a centrat perfect lui Dawa, iar fundașul a înscris cu o lovitură de cap din câțiva metri. Cu toate acestea, reușita roș-albaștrilor a fost anulată pe motiv de offside, din camera VAR.

Fundașul camerunez s-a aflat milimetric în afara jocului, iar reușita sa nu a contat pe tabelă.

Echipele de start din FCSB - Petrolul:

FCSB (4-2-3-1): Matei Popa - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Fl. Tănase, Joao Paulo - Oct. Popescu, D. Olaru, Cisotti - Miculescu

Rezerve: Târnovanu, L. Zima, A. Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Toma, D. Popa

Târnovanu, L. Zima, A. Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Toma, D. Popa Antrenor: Lucian Filip (interimar)

Petrolul (4-2-3-1): Bălbărău - Ricardinho, Papp, Roche, Prce - M. Dulca, D. Rodrigues - R. Pop, Jyry, Grozav - Chică-Roșă

Rezerve: Krell, Hermann, Ignat, Dongmo, B. Marian, Boateng, Paraschiv, V. Gheorghe, Hanca, Mateiu, Ludewig, Aimbetov

Krell, Hermann, Ignat, Dongmo, B. Marian, Boateng, Paraschiv, V. Gheorghe, Hanca, Mateiu, Ludewig, Aimbetov Antrenor: Mehmet Topa

Statisticile înainte de FCSB - Petrolul

7 martie 2026, FCSB - Universitatea Cluj 1-3: a fost singura înfrângere suferită de bucureșteni în ultimele șapte meciuri disputate în campionat pe teren propriu, în rest au cinci victorii și o remiză.

Prahovenii au câștigat patru dintre cele 18 deplasări din ediția curentă, iar de alte șapte ori au terminat la egalitate.

32 dintre cele 58 de goluri marcate de roș-albaștri au fost izbutite în prima repriză, dintre care 12 până în minutul 15.

Petrolul este formația cu cele mai multe șuturi expediate în primele cinci runde din play-out - 85 (FCSB - 78), dintre care 33 pe poartă (FCSB - 22).

Cu 14 goluri marcate și opt pase decisive, Florin Tănase este jucătorul cu cele mai multe contribuții ofensive din stagiunea 2025-2026.

507 faulturi a comis gruparea ploieșteană pe durata sezonului în curs (FCSB - 402), cele mai multe dintre toate competitoarele.

Ploieştenii nu au mai câştigat o dispută din SuperLigă cu rivala bucureşteană din 9 aprilie 2015, când s-au impus cu 1-0 pe Arena Naţională (gol Gevaro Nepomuceno).

Cea mai recentă confruntare din campionat a avut loc pe 22 noiembrie 2025, FCSB - Petrolul 1-1, marcatori Alexandru Stoian, respectiv Robert Sălceanu. Info: LPF