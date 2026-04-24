Așa a fost anulat golul lui FCSB: offside milimetric la Dawa Superliga
FCSB o conduce pe Petrolul la pauza meciului de pe Arena Națională.

Partida FCSB - Petrolul Ploiești, din runda a 6-a de Superliga, se vede în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol FCSB conduce cu 2-0, grație golurilor marcate de Florin Tănase (16') și de Octavian Popescu (27').

Cum a fost anulat golul al treilea al lui FCSB 

Darius Olaru i-a centrat perfect lui Dawa, iar fundașul a înscris cu o lovitură de cap din câțiva metri. Cu toate acestea, reușita roș-albaștrilor a fost anulată pe motiv de offside, din camera VAR.

Fundașul camerunez s-a aflat milimetric în afara jocului, iar reușita sa nu a contat pe tabelă.

Echipele de start din FCSB - Petrolul:

  • FCSB (4-2-3-1): Matei Popa - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Fl. Tănase, Joao Paulo - Oct. Popescu, D. Olaru, Cisotti - Miculescu
  • Rezerve: Târnovanu, L. Zima, A. Duarte, Graovac, Arad, Lixandru, Toma, Pantea, Alhassan, Stoian, Toma, D. Popa
  • Antrenor: Lucian Filip (interimar)

  • Petrolul (4-2-3-1): Bălbărău - Ricardinho, Papp, Roche, Prce - M. Dulca, D. Rodrigues - R. Pop, Jyry, Grozav - Chică-Roșă
  • Rezerve: Krell, Hermann, Ignat, Dongmo, B. Marian, Boateng, Paraschiv, V. Gheorghe, Hanca, Mateiu, Ludewig, Aimbetov
  • Antrenor: Mehmet Topa

Statisticile înainte de FCSB - Petrolul

7 martie 2026, FCSB - Universitatea Cluj 1-3: a fost singura înfrângere suferită de bucureșteni în ultimele șapte meciuri disputate în campionat pe teren propriu, în rest au cinci victorii și o remiză.

Prahovenii au câștigat patru dintre cele 18 deplasări din ediția curentă, iar de alte șapte ori au terminat la egalitate.

32 dintre cele 58 de goluri marcate de roș-albaștri au fost izbutite în prima repriză, dintre care 12 până în minutul 15.

Petrolul este formația cu cele mai multe șuturi expediate în primele cinci runde din play-out - 85 (FCSB - 78), dintre care 33 pe poartă (FCSB - 22).

Cu 14 goluri marcate și opt pase decisive, Florin Tănase este jucătorul cu cele mai multe contribuții ofensive din stagiunea 2025-2026.

507 faulturi a comis gruparea ploieșteană pe durata sezonului în curs (FCSB - 402), cele mai multe dintre toate competitoarele.

Ploieştenii nu au mai câştigat o dispută din SuperLigă cu rivala bucureşteană din 9 aprilie 2015, când s-au impus cu 1-0 pe Arena Naţională (gol Gevaro Nepomuceno).

Cea mai recentă confruntare din campionat a avut loc pe 22 noiembrie 2025, FCSB - Petrolul 1-1, marcatori Alexandru Stoian, respectiv Robert Sălceanu. Info: LPF

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan: „Va creşte vârsta de pensionare a militarilor, a poliţiştilor, nu există altă posibilitate”
FCSB - Petrolul Ploiești 3-1 | „Roș-albaștrii”, victorie fără emoții la primul meci de la plecarea lui Mirel Rădoi
Schimbări masive la FCSB odată cu revenirea lui Gigi Becali „pe bancă”. Cine a ieșit din primul 11
Antrenor pentru FCSB! Ioan Becali, sugestie incredibilă pentru Gigi Becali: ”Vrea 6-7 sute de mii!”
Sunderland - Nottingham Forest 0-4 pe VOYO acum! Oaspeții fac spectacol
Prima reacție a lui Gigi Becali după victoria clară a FCSB-ului: „Mă așteptam”
Ar fi de vis pentru Gigi Becali! Mihai Pintilii a dat verdictul: „5 milioane de euro”
„Revoluție” în fotbal: FIFA permite ca meciurile din campionat să se joace în alte țări
Surprize în echipa de start a lui FCSB la primul meci după plecarea lui Mirel Rădoi! Decizia lui Gigi Becali

Turcii s-au lămurit deja în cazul lui Mirel Rădoi, după primele antrenamente la Gaziantep

Veste uriașă după ”thriller-ul” din Cupa României! Poate prinde transferul carierei: au trimis deja oferta

Calculele pentru Europa, date peste cap după ce U Cluj și Universitatea Craiova s-au calificat în finala Cupei României

Dinamo - Universitatea Craiova 1-1, 1-4 d.l.d. | Sărbătoare în Bănie după o calificare dramatică în finala Cupei României

La doar 29 de ani, Balonul de Aur amenință cu o decizie radicală: retragerea!

Prima reacție a lui Gigi Becali după victoria clară a FCSB-ului: „Mă așteptam”
Au predat armele?! Bannerul afișat de fanii Petrolului la umilința administrată de FCSB pe Arena Națională
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
FCSB l-a scos de pe lista UEFA! Decizia luată de formația „roș-albastră”
"Erau de 70-80 milioane dacă aveau și tehnică!" Becali se bate cu pumnii în piept pentru doi fotbaliști de la FCSB
Exemple de salarii bugetare pe noua lege-cadru. Cât vor câștiga profesorii, magistrații și militarii

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Un român care a dormit într-un tomberon din Salonic, la un pas de tragedie după ce a ajuns în mașina de gunoi

O judecătoare din Argeș propune căsătoria pe perioadă determinată pe 5 sau 10 ani. Ce spun psihologii

