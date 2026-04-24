De ce i-a fost teamă lui MM Stoica după ce FCSB a ajuns în play-out!? Oficialul campioanei a dat cărțile pe față

Deși formația bucureșteană a învins Farul Constanța cu 3-2 și a preluat șefia în play-out, oficialii campionilor nu au fost total lipsiți de emoții. Obiectivul actual al FCSB rămâne prezența la barajul pentru Europa, însă parcursul s-a dovedit teribil de imprevizibil pentru o echipă neobișnuită cu această zonă inferioară a ierarhiei.

Mihai Stoica a vorbit deschis despre presiunea uriașă resimțită de club în faza a doua a campionatului. Situația complicată a echipei a generat scenarii sumbre înainte de startul duelurilor din play-out, conducerea calculând inclusiv șansele pentru evitarea retrogradării.

Coșmarul salvării de la retrogradare

MM a explicat de ce i-a fost teamă de modul în care va reacționa echipa în play-out, amintind de prăbușirea recentă a altor formații cu pretenții din campionatul intern. Potrivit acestuia, miza meciurilor aduce o uzură mentală extremă care poate destabiliza orice lot.

„Este înfiorător de greu în play-out! La pauză îmi făceam calcule cum stăm față de barajul de supraviețuire! Nu sunt panicos, dar play-out-ul e groaznic, are o încărcătură specială. Când știi ce s-a întâmplat cu Craiova lui Mititelu, cu Sepsi, te poți gândi la orice”, a recunoscut Mihai Stoica pentru Fanatik.