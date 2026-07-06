Este a doua mutare pe care fosta campioană a României o face în această perioadă de mercato. Gnahore a plecat de la Dinamo în vară și a fost transferat de FCSB din postura de jucător liber de contract, dar Becali nu are de gând să se oprească aici.

Gigi Becali: ”Popescu e de zece ori mai bun”

Omul care decide totul la FCSB a anunțat și alte mutări în această vară. În plus, spune că nou-transferatul Ronny Labonne a reușit să impresioneze în cantonamentul echipei din Olanda.

Pe lângă acesta, și Octavian Popescu (23 de ani) ar fi într-o formă de zile mari, spune Becali, care este la curent cu tot ce se întâmplă cu echipa sa în această perioadă de pregătire.

„Am făcut două transferuri, că fundașul e foarte bun. De fapt trei, că George Popescu e de zece ori mai bun decât a fost vreodată”, a spus Becali, la Digi Sport.

În ultima perioadă, cota de piață a lui Octavian Popescu a scăzut drastic. Dacă în 2022 era evaluat la patru milioane de euro, acum site-urile de specialitate îi oferă o cotă de piață de 600.000 de euro.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Veniri - Ronny Labonne (Caen / 200.000 euro)

Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hemannstadt), Alexandru Maxim (Voluntari)

Plecări - Vlad Chiricheș (retras din activitate), Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Daniel Graovac (Rapid / gratis), Mamadou Thiam (FCU Cluj / gratis), Baba Alhassan (contract încheiat), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (contract reziliat), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat), Alexandru Pantea (Levadiakos / împrumutat)