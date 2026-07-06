CONTEXT

Folarin Balogun , cel mai bun marcator al Statelor Unite la această ediție a Cupei Mondiale, a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Bosnia (2-0), din 16-imi, după un fault dur.

, cel mai bun marcator al Statelor Unite la această ediție a Cupei Mondiale, a văzut direct cartonașul roșu în meciul cu Bosnia (2-0), din 16-imi, după un fault dur. Balogun ar fi trebuit să fie suspendat cel puțin o etapă și să rateze partida cu Belgia, din optimile de finală, programată marți dimineață.

Duminică seară, Federația din SUA a confirmat că Balogun va fi disponibil pentru meciul cu Belgia, după ce FIFA a hotărât să nu pună acum în aplicare suspendarea.

În presa internațională au apărut informații potrivit cărora Casa Albă s-a implicat direct în acest caz și i-a solicitat președintelui FIFA, Gianni Infantino, să revizuiască sancțiunea dictată împotriva lui Balogun. De altfel, președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit FIFA într-un mesaj public, iar luni a confirmat că i-a cerut lui Infantino "să revizuiască" decizia.

și i-a solicitat președintelui FIFA, Gianni Infantino, să revizuiască sancțiunea dictată împotriva lui Balogun. De altfel, președintele SUA, Donald Trump, a mulțumit FIFA într-un mesaj public, iar SUA - Belgia se joacă la noapte, de la 3:00, la Seattle, în optimile Cupei Mondiale. Dacă nu apare ceva neprevăzut în următoarele ore, Balogun va fi titular în atacul americanilor.

Belgia și-ar fi stabilit căile de atac în cazul în care pierde meciul cu SUA, iar Balogun va juca

Luni seară cu câteva ore înaintea meciului din optimile de finală, publicația belgiană Het Laatste Nieuws explică măsurile pe care se pregătește să le ia Federația Belgiană în cazul în care americanii îl vor folosi pe Balogun.

În ciuda deciziei FIFA, belgienii consideră în continuare că Balogun nu are drept de joc. În cazul în care SUA învinge cu atacantul de la AS Monaco pe teren, Belgia ar urma să facă imediat o plângere oficială la FIFA în care să conteste rezultatul și să solicite despăgubiri.

Cel mai probabil, un astfel de apel va fi respins de FIFA, iar Federația Belgiană de Fotbal s-a gândit deja la următoarele căi de atac: fie o instanță civilă, fie Tribunalul de Arbitraj Sportiv.



Întregul scandal ar putea fi însă domolit în cazul în care echipa lui Rudi Garcia se va impune la noapte.

