Roș-albaștrii au remizat, scor 3-3, în partida cu FC Hermannstadt, din runda 16 de Superliga.

Marcatorii partidei de la Sibiu au fost Thiam, Miculescu și Politic pentru FCSB, iar de la FC Hermannstadt, Chițu de două ori și Stancu.



Gigi Becali, mulțumit de Octavian Popescu



Gigi Becali a vorbit despre prestația lui Octavian Popescu, care a intrat în meciul de la Sibiu în minutul 69.

Patronul lui FCSB a fost mulțumit de jocul fotbalistului de 22 de ani și a scos în evidență faptul că nu a pierdut nicio minge.

„Mi-a plăcut Tavi Popescu, nu a pierdut nicio minge. O să-l bag de acum înainte, că văd că și-a revenit”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Gigi Becali îl critica aspru pe Octavian Popescu în urmă cu aproximativ o lună, în urma startului slab de sezon pe care l-a avut.

Aripa stânga de la FCSB a jucat 16 partide în tricoul formației roș-albastre în actualul sezon și are două pase de gol, dar nu a reușit să înscrie niciun gol.

Octavian Popescu este cotat la 1,4 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermark.com.

